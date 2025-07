Red Bull ma nowego szefa. I już udany debiut, pierwsze punkty w Belgii rozdane

Odejście Christiana Hornera z austriackiej stajni jeszcze do niedawna było wręcz nie do pomyślenia . To właśnie między innymi dzięki Brytyjczykowi Max Verstappen sięgnął po cztery mistrzostwa świata z rzędu i obecnie jako jedyny dorównuje duetowi McLarena. Wewnątrz zespołu nie działo się jednak najlepiej, dlatego też podjęto szokującą dla wielu osób decyzję. 51-latka na stanowisku zastąpił Laurent Mekies. Francuz debiut w głównym zespole Red Bulla zalicza podczas trwającego od piątku weekendu w Belgii.

I jak na razie ma on powody do dumy. Za kierowcami sprint, w którym do zdobycia były pierwsze punkty. Stukilometrowe zmagania padły łupem Maksa Verstappena. Holender co prawda przegrał wczorajsze kwalifikacje z Oscarem Piastrim, ale dzisiaj skutecznie zrewanżował się liderowi klasyfikacji generalnej. Australijczyk dał się wyprzedzić zaraz po starcie i nie odzyskał pozycji aż do samej mety. Nie brakowało zaciętej pogoni, lecz ta na nic się zdała.