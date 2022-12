Dlaczego znów ratujemy światowy żużel?

Z informacji WP podanych kilkanaście dni temu wynika, że od 2026 roku 2. Liga Żużlowa może mieć status półamatorskich rozgrywek przeznaczonych dla najsłabszych polskich drużyn oraz zespołów z zagranicy. Ten pomysł ma pomóc ośrodkom takim, jak Piła, Świętochłowice czy Kraków wrócić na stałe do ligi. I to akurat plan bardzo rozsądny. W lidze mają jednak startować też drużyny z innych krajów, które delikatnie mówiąc, mogą nie wnieść zbyt wiele pod względem sportowym. Często w takich ekipach jeżdżą hobbyści, poza żużlem normalnie pracujący.

Bardzo ostro pomysł z drużynami zagranicznymi ocenia Jan Krzystyniak. - To kolejny absurd. W ostatnim czasie jest ich tak dużo, że aż trudno się w tym połapać. Gdyby ktoś chciał zgłosić drużynę z Afganistanu, to też by ich dopuszczono - uważa. - Polskiego kibica interesują polskie drużyny. To dla rodzimych ekip z naszych miast chodzi się na stadion. Pomysł z dopuszczeniem Słowaków, Ukraińców czy Czechów jest dla mnie niezrozumiały - dodaje były zawodnik Unii Leszno czy Falubazu Zielona Góra.

Polacy znów przejmują się wszystkimi

Żużel nie jest sportem globalnym i nie da się ukryć, że jednym z jego głównych ośrodków jest właśnie Polska. Od jakiegoś czasu bardzo dbamy o to, by speedway w innych krajach także był popularny, bo w przeciwnym razie moglibyśmy zostać z tą dyscypliną sami. Fakty są jednak takie, że w innych sportach to my jesteśmy gorsi i nikt się nami nie przejmuje. - Nie trzeba nam żadnych dodatkowych drużyn, bo kibica zainteresuje to, co jest. Kiedyś w naszej lidze jeździli tylko polscy żużlowcy, a stadiony były pełne. Teraz jest mnóstwo żużlowców z innych krajów, którzy traktują nas jak bankomat - słyszymy.