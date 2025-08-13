Legia nie czekała na rewanż z AEK. Spekulacje potwierdzone. Oto oficjalny komunikat
Po kilku godzinach nieporozumień Legia Warszawa wydała komunikat, w którym informuje o zamiarze przełożenia ligowego meczu z Jagiellonią Białystok. Spotkanie zaplanowane jest na 24 sierpnia i poprzedza rewanżowe potyczki decydującej rundy kwalifikacji w europejskich pucharach. Klub z Podlasia zaprzeczył wcześniejszym doniesieniom o rzekomym porozumieniu obu zespołów w sprawie zmiany terminu rywalizacji.
"Informujemy, że po ostatnim gwizdku meczu z AEK-iem Larnaka Legia Warszawa złoży wniosek o przełożenie zaplanowanego meczu z Jagiellonią Białystok. Decyzja dotycząca nowego terminu zostanie uzgodniona w porozumieniu z Ekstraklasą oraz głównym nadawcą" - czytamy w komunikacie Legii opublikowanym na platformie X.
Oświadczenie było odpowiedzią na zamieszanie, jakie zrodziło się wokół tego tematu po środowej konferencji prasowej z udziałem trenera warszawskiej drużyny Edwarda Iordanescu. Rumun jako pierwszy zakomunikował chęć przełożenia konfrontacji z "Jagą".
Legia nie chce grać z Jagiellonią w wyznaczonym terminie. Europa priorytetem
- To obustronna prośba, a pierwsze rozmowy już się odbyły - miał oznajmić Iordanescu, cytowany przez Piotra Kamienieckiego z TVP Sport.
Te słowa spowodowały natychmiastową reakcję na Podlasiu. - Może ta obustronna prośba to jest taka, że trener Legii rozmawiał z prezesem Legii i obaj się zgodzili... - odpowiedział kąśliwie w serwisie X Ziemowit Deptuła, prezes Jagiellonii.
Istota starań Legii pozostaje jednak klarowna. Zdobywca Pucharu Polski nie chce grać ligowego meczu 24 sierpnia. Wypada on bowiem między pierwszym a drugim spotkaniem w decydującej rundzie kwalifikacji do fazy zasadniczej europejskich pucharów.
Ekipa z Łazienkowskiej stoczy batalię o Ligę Europy, jeśli w czwartek odrobi trzybramkową stratę z wyjazdowego starcia z AEK Larnaka (1:4). Jeżeli to się nie uda, w ostatniej dekadzie sierpnia warszawianie rozegrają dwumecz, którego stawką będzie awans do Ligi Konferencji.
Początek meczu Legia Warszawa - AEK Larnaka w czwartek o 21:00. Relację live z tego spotkania możesz śledzić w sportowym serwisie Interii.