Legia nie czekała na rewanż z AEK. Spekulacje potwierdzone. Oto oficjalny komunikat

Łukasz Żurek

Oprac.: Łukasz Żurek

Po kilku godzinach nieporozumień Legia Warszawa wydała komunikat, w którym informuje o zamiarze przełożenia ligowego meczu z Jagiellonią Białystok. Spotkanie zaplanowane jest na 24 sierpnia i poprzedza rewanżowe potyczki decydującej rundy kwalifikacji w europejskich pucharach. Klub z Podlasia zaprzeczył wcześniejszym doniesieniom o rzekomym porozumieniu obu zespołów w sprawie zmiany terminu rywalizacji.

Edward Iordanescu
Edward IordanescuMaurice van SteenEast News

"Informujemy, że po ostatnim gwizdku meczu z AEK-iem Larnaka Legia Warszawa złoży wniosek o przełożenie zaplanowanego meczu z Jagiellonią Białystok. Decyzja dotycząca nowego terminu zostanie uzgodniona w porozumieniu z Ekstraklasą oraz głównym nadawcą" - czytamy w komunikacie Legii opublikowanym na platformie X.

Oświadczenie było odpowiedzią na zamieszanie, jakie zrodziło się wokół tego tematu po środowej konferencji prasowej z udziałem trenera warszawskiej drużyny Edwarda Iordanescu. Rumun jako pierwszy zakomunikował chęć przełożenia konfrontacji z "Jagą".

Legia nie chce grać z Jagiellonią w wyznaczonym terminie. Europa priorytetem

- To obustronna prośba, a pierwsze rozmowy już się odbyły - miał oznajmić Iordanescu, cytowany przez Piotra Kamienieckiego z TVP Sport.

Te słowa spowodowały natychmiastową reakcję na Podlasiu. - Może ta obustronna prośba to jest taka, że trener Legii rozmawiał z prezesem Legii i obaj się zgodzili... - odpowiedział kąśliwie w serwisie X Ziemowit Deptuła, prezes Jagiellonii.

    Istota starań Legii pozostaje jednak klarowna. Zdobywca Pucharu Polski nie chce grać ligowego meczu 24 sierpnia. Wypada on bowiem między pierwszym a drugim spotkaniem w decydującej rundzie kwalifikacji do fazy zasadniczej europejskich pucharów.

    Ekipa z Łazienkowskiej stoczy batalię o Ligę Europy, jeśli w czwartek odrobi trzybramkową stratę z wyjazdowego starcia z AEK Larnaka (1:4). Jeżeli to się nie uda, w ostatniej dekadzie sierpnia warszawianie rozegrają dwumecz, którego stawką będzie awans do Ligi Konferencji.

    Początek meczu Legia Warszawa - AEK Larnaka w czwartek o 21:00. Relację live z tego spotkania możesz śledzić w sportowym serwisie Interii.

      Mężczyzna w średnim wieku z krótko ostrzyżonymi, siwymi włosami siedzi przy stole konferencyjnym, ubrany w sportową bluzę z logiem klubu Legia Warszawa, z mikrofonem i słuchawką w uchu, zaciska dłoń w geście podkreślenia wypowiedzi.
      Edward Iordanescu - trener Legii WarszawaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
      Michał Żewłakow z kartką Legii Warszawa podczas losowania Ligi Konferencji, 21.02.2025 r.
      Michał Żewłakow, dyrektor sportowy Legii WarszawaVALENTIN FLAURAUDEast News

