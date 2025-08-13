4-krotny mistrz Polski w tarapatach. Czasu coraz mniej

To miał być sezon, w którym PRES Grupa Deweloperska Toruń wjedzie do finału. Już zimą dało się odczuć, że kolejny brązowy medal zostanie przyjęty z niedosytem. Liczono na coś więcej, nawet jeśli miałoby to oznaczać byciem zmiażdżonym w finale przez lubelski Motor.

Dotkliwa porażka Torunia w Lublinie, nawet Dudek nie mógł nic wskórać

W klubie pożegnano Pawła Przedpełskiego, swojego wychowanka, zastępując go Mikkelem Michelsenem oraz Wiktora Lamparta, w którego miejsce wszedł Jan Kvech. Na początku sezonu skończyła się także cierpliwość wobec Krzysztofa Lewandowskiego. Wszystko to miało zaprocentować walką o najwyższy cel. W tym roku może się to jednak nie ziścić, bo torunianie mają spory problem. Chodzi o ich postawę na terenie swoich głównych rywali.

Teraz miał nastąpić przełom, szczególnie jeśli mowa o postawie w Lublinie. Tymczasem Motor zaprezentował pokaz siły, triumfując 55:35. W Toruniu spodziewano się zdecydowanie więcej zarówno po Mikkelu Michelsenie, jak i Robercie Lambercie. Nawet jeden z życiowych sezonów Patryka Dudka nic nie znaczył. Polak w sześciu startach nie był w stanie zdobyć dwucyfrówki. Niewiele lepiej spisał się Emil Sajfutdinow, ale historia jego występów na tym torze wiele wyjaśnia.

Występy trzech torunian we Wrocławiu i Lublinie

Jeśli nie z Motorem, to chociażby we Wrocławiu liczono na znacznie lepszy występ. Piotr Baron mógł wycisnąć kilka punktów więcej, ale raz, że nic by to nie dało, a dwa, nie to było na tym etapie sezonu priorytetem. Z drugiej strony nie miał też za bardzo kim łatać dziur, bo każdy był mniej lub bardziej pogubiony. Wybaczyć można głównie Patrykowi Dudkowi. Ten do momentu wypadku dysponował dużą prędkością, a później po prostu zgasł.

Robert Lambert:

Mecz w Lublinie - 7+1 w 5 startach

Mecz we Wrocławiu - 4+1 w 5 startach

średnia 1,3 pkt/bieg.

Mikkel Michelsen:

Mecz w Lublinie - 6 w 5 startach

Mecz we Wrocławiu - 8 w 5 startach

średnia 1,4 pkt/bieg.

Patryk Dudek:

Mecz w Lublinie - 9 w 6 startach

Mecz we Wrocławiu - 7 w 5 startach

średnia 1,45 pkt/bieg.

Cieślak dał im radę, mogą pójść śladem Motoru Lublin

Torunianie muszą teraz wypracować zaliczkę na własnym torze i sporo popracować przed rewanżem we Wrocławiu. Sam Marek Cieślak sugerował, że treningi w Toruniu nie do końca mogą im sprzyjać w poszukiwaniu ustawień w kontekście meczów wyjazdowych. Najlepszym przykładem są mistrzowie Polski. Motor bardzo często przed wyjazdowymi starciami wykorzystuje zbliżone geometrycznie obiekty, żeby to właśnie tam łapać kąty i mieć jakieś miarodajne odniesienie.

W Toruniu problemem jest nie tylko geometria, ale też położenie i specyfika Motoareny. Tor jest usytuowany niżej, przez co jednostki inaczej reagują. Przed wyjazdem do Wrocławia dobrym torem do treningu może być leszczyński i ostrowski, a już szczególnie ten pierwszy.

Zawodnicy z Torunia na prezentacji Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Zawodnicy KS Toruń dziękują kibicom za doping Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Patryk Dudek, Emil Sajfutdinow, Piotr Baron Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

