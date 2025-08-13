Magda Linette i Jessica Pegula rozpoczęły bezpośrednią rywalizację o awans do czwartej rundy singla podczas WTA 1000 w Cincinnati w nocy z wtorku na środę czasu polskiego, tuż po godz. 1:00. Od początku panie prezentowały wysoki poziom, nie brakowało ciekawych wymian. W pewnym momencie nasza reprezentantka prowadziła 5:2 w pierwszym secie, ale Amerykanka odrobiła stratę, a potem miała nawet break pointa na 6:5. Ostatecznie o losach premierowej odsłony decydował tie-break, w którym lepiej poradziła sobie poznanianka.

Zawodniczka z USA mocno weszła w drugą fazę rywalizacji, szybko objęła prowadzenie 3:0. W trakcie czwartego gema, gdy Linette miała 30-0 przy własnym podaniu, doszło do krótkiej przerwy z powodu deszczu. Panie opuściły kort, ale tylko na 10 minut. Gdy tylko wróciły na arenę, od razu wznowiły pojedynek. Pegula wytraciła swoje momentu i w pewnym momencie Magda serwowała po wyrównanie na 3:3. Turniejowa "4" nie dała się jednak dogonić i odzyskała przewagę. Polka do końca partii walczyła o zniwelowanie różnicy, miała nawet break pointa w dziewiątym gemie. Finalnie to rozdanie trafiło jednak na konto Jessiki, za trzecim setbolem.

Gdy po godzinie i 42 minutach rywalizacji panie miały rozpoczynać decydującą partię, gra została przerwana przy stanie 7:6(5), 3:6 z perspektywy poznanianki. Zawodniczki musiały opuścić kort z powodu burzy w okolicy, zarządzono także ewakuację kibiców na trybunach. Nad tenisowymi obiektami w Cincinnati zrobiło się niebezpiecznie, pojawiły się pioruny. Kilka minut później nad kortami zagościła potężna ulewa. Organizatorzy próbowali przesuwać godzinę wznowienia rywalizacji, ale aura nie dała za wygraną. W końcu podjęto decyzję, że spotkanie Linette - Pegula zostanie dokończone w środę nie przed godz. 18:00 czasu polskiego, po starciu Frances Tiafoe - Holger Rune.

WTA Cincinnati: Trzeci set meczu Magda Linette - Jessica Pegula o awans do czwartej rundy

Ostatecznie panie wznowiły pojedynek kilka minut przed godz. 19:00 czasu polskiego. Od początku zrobiło się nerwowo. Po dwóch podwójnych błędach serwisowych Magdy z rzędu, Jessica otrzymała dwa break pointy. Przy pierwszym pomyłkę zanotowała Amerykanka, później dobrą akcją popisała się poznanianka. Finalnie po rywalizacji na przewagi premierowe rozdanie w trzecim secie powędrowało na konto Linette. W następnych minutach obie tenisistki pewnie utrzymywały swoje podania. W teoretycznie korzystniejszej sytuacji znajdowała się Polka, która serwowała jako pierwsza.

W trakcie szóstego gema 33-latka doczekała się swoich okazji na przełamanie. Nasza reprezentantka miała w sumie dwie szanse na 4:2, ale nie udało się wykorzystać żadnej z nich. Finalnie Pegula doprowadziła do remisu. Po chwili to Linette dość niespodziewanie musiała bronić break pointa. Prowadziła 40-15, ale potem zawodniczka z USA doprowadziła do równowagi. Po błędzie Magdy pojawiła się szansa na przełamanie, ale na szczęście do niego nie doszło. Poznanianka obroniła się w świetnym stylu i dorzuciła czwarte "oczko" na swoje konto. Emocje udzielały się Peguli. Po nieudanym ostatnim zagraniu rzuciła rakietą o kort.

Ósmy gem przyniósł dwie okazje z rzędu dla naszej reprezentantki na 5:3. Pierwszą Jessica obroniła bardzo dobrym serwisem na ciało, ale przy drugim zagrała piłkę w taśmę podczas wymiany. Linette serwowała po zwycięstwo. 33-latka wytrzymała presję i dopięła swego. Po 2 godzinach i 19 minutach rywalizacji pokonała Pegulę 7:6(5), 3:6, 6:3, odnosząc swój pierwszy triumf w czwartym bezpośrednim starciu z tą tenisistką. O ćwierćfinał WTA 1000 w Cincinnati nasza reprezentantka powalczy z Clarą Tauson lub Weroniką Kudiermietową. Warto dodać, że pod koniec czerwca Jessica pokonała Igę Świątek w decydującym starciu o trofeum w Bad Homburg. Poznanianka wzięła zatem niejako rewanż w imieniu raszynianki.

J. Paolini - A. Krueger. SKRÓT. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Magda Linette rywalizowała z Jessicą Pegulą o awans do czwartej rundy WTA 1000 w Cincinnati Foto Olimpik AFP

Jessica Pegula Minas Panagiotakis AFP

Magda Linette gra podczas WTA Cincinnati także w deblu, w duecie z Clarą Tauson Minas Panagiotakis AFP