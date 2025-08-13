Po raz trzeci z rzędu Iga Świątek znalazła się w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. W pierwszej rundzie otrzymała wolny los, dzięki czemu swoje zmagania rozpoczęła dopiero od drugiej. Podczas tegorocznej edycji zmierzyła się tam z Anastazją Potapową, którą pewnie pokonała 6:1, 6:4. W ten sposób awansowała do kolejnego etapu zmagań, gdzie rywalką miała być Marta Kostiuk. Ta jednak zdecydowała się na wycofanie z dalszej rywalizacji, przez co Świątek od razu awansowała do czwartej rundzie turnieju.

W meczu o miejsce w najlepszej ósemce przeciwniczką okazała się być Sorana Cirstea, która nigdy do tej pory Polki nie pokonała. Ten stan rzeczy nie zmienił się także w środę, bowiem po nieco ponad 90 minutach z kortu zwycięsko mogła schodzić niedawna triumfatorka Wimbledonu. Ta pokonała rywalkę 6:4, 6:3 i w ten sposób zameldowała się w 1/4 finału.

Rozwiń

Tuż po zakończeniu rywalizacji tenisistka z Raszyna udzieliła krótkiego wywiadu, podczas którego w treściwy sposób podsumowała starcie z Cirsteą. W rozmowie zdradziła, że była gotowa na rywalkę i wiedziała, jakie są jej mocne strony, szczególnie na tej nawierzchni.

- Na pewno rozegraliśmy wiele trudnych meczów, więc wiem, że Sorana potrafi naprawdę dobrze uderzać, zwłaszcza na twardej nawierzchni, więc byłam gotowa. Cieszę się, że byłam wystarczająco dobra, starałem się być proaktywna z moim serwisem. Niewiele z tych pierwszych serwów trafiałam, ale cieszę się z solidnego drugiego podania. Zachowałam spokój - rozpoczęła.

Świątek wprost o sezonie, to o tym myśli

Dla Świątek była to dokładnie 46 wygrana w tym sezonie i jednocześnie 24 w karierze awans do ćwierćfinału w turnieju rangi 1000. Polka zapytana o swoje podejście do sezonu odpowiedziała w bardzo prosty i zdecydowany sposób.

Szczerze mówiąc, to nie jest tak, że sezon się zaczyna i to zupełnie inna historia. Bo okres poza sezonem trwa dosłownie, powiedzmy, cztery tygodnie. Na pewno mam jakieś cele, ale jeśli gramy przez jedenaście miesięcy, to nie wiesz, co się stanie za kilka miesięcy. Staram się patrzeć tylko na pierwszą część roku, a potem przełączać się na drugą, jakby to rozdzielić. Gdybym myślała szerzej o kolejnych 11 miesiącach, byłabym zmęczona już po jednym tygodniu. Tak naprawdę skupiam się tylko na kolejnym turnieju i to zawsze mi pomaga

Co ciekawe Świątek od lat na kort wychodzi w słuchawkach. Wiadomo, że słucha wówczas mocnej, rockowej muzyki. Reporter prowadzący zapytał, co tym razem słuchała tenisistka. Jej odpowiedź nie mogła być inna, niż... właśnie rock.

- Moja przedmeczowa playlista jest zawsze taka sama, głównie rock. Na przykład AC/DC, Guns N' Roses, ale poza kortem tego nie słucham. Pewnie nie dałabym rady zasnąć - zakończyła. Kiedy zaczęła wymieniać nazwy zespołów, kibice zareagowali żywiołowo reagować, klaszcząc i gwiżdżąc z aprobatą.

O awans do półfinału WTA 1000 w Cincinnati powalczy z Rosjanką - Jekateriną Aleksandrową lub Anną Kalinską.

Iga Świątek - Anastazja Potapowa. SKRÓT. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Iga Świątek Minas Panagiotakis AFP

Sorana Cirstea BRENNAN ASPLEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP