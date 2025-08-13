Szokujące doniesienia ws. Lewandowskiego. Klamka zapadła, to już koniec

Robert Lewandowski to postać, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. 36-latek jest osobą dobrze znaną nie tylko fanom futbolu czy sportu. Piłkarz przed długie lata brylował na niemieckich boiskach w barwach Borussii Dortmund i Bayernu Monachium, a latem 2022 roku zdecydował się na transfer do FC Barcelona. Eksperci i kibice obawiali się, czy Polak nie będzie miał problemów z aklimatyzacją w Hiszpanii, ten jednak udowodnił, że nie bez powodu jest jednym z najlepszych piłkarzy świata i szybko zaczął strzelać gole w barwach "Blaugrany".

W ostatnim czasie polski snajper walczył z wieloma kontuzjami, przez co Barcelona nie mogła na niego liczyć w wielu ważnych spotkaniach. Od tamtej pory w mediach zaczęły pojawiać się pogłoski, że wkrótce współpraca "Lewego" z katalońskim klubem może wkrótce się zakończyć. Mówi się, że Polak może pójść w ślady Cristiano Ronaldo lub Lionela Messiego i zdecydować się na transfer na Bliski Wschód bądź do Stanów Zjednoczonych. Na ten moment jednak nic nie jest jeszcze przesądzone, a Robert skupia się w pełni na odnoszeniu kolejnych sukcesów z "Dumą Katalonii".

Robert Lewandowski kończy współpracę ze znaną marką. Media donoszą

W życiu zawodowym Lewandowskiego nie brakuje jednak zawirowań. Kilka tygodni temu - po tym, jak stracił on opaskę kapitańską w reprezentacji Polski na rzecz Piotra Zielińskiego - "Lewy" zrezygnował z gry w kadrze. Po dymisji Michała Probierza i wybraniu Jana Urbana na następcę 52-letniego szkoleniowca wiele wskazuje na to, że "Lewy" wróci jednak do występów w biało-czerwonych barwach.

Teraz w mediach pojawiły się pogłoski o kolejnym głośnym rozstaniu w życiu Roberta. Jak donosi "Fakt", piłkarz po wielu latach postanowił zakończyć współpracę z globalną marką modową - Dolce & Gabbana. Polak w ubraniach znanego domu mody wystąpił m.in. na Gali Złotej Piłki w 2021 roku, gdzie odbierał naprawdę dla najlepszego napastnika świata.

Dziennikarze "Faktu" mieli dowiedzieć się, że Robert Lewandowski z pomocą agencji CAA miał nawiązać nową współpracę modową. Od tej pory polskiego napastnika ubierać będzie Hugo Boss. Piłkarz już wcześniej miał styczność z marką - od jakiegoś czasu jest on bowiem ambasadorem okularów tego producenta. Dla "Lewego" nie powinna być to więc żadna nowość.

