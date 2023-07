Deszcz pieniędzy dla klubu. Tyle dostali

Radni Rady Miejskiej Grudziądza przegłosowali projekt zmian w budżecie. Jak informuje grudziadz.pl, kwota 4.735,00 miliona złotych zostanie przekazana na różne cele. Duża część powędruje do klubów sportowych. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że GKM SA ma otrzymać dwa miliony, a drugoligowa Olimpia Grudziądz SA milion złotych. To duże wsparcie na drugą część 2023 roku.

Prezes GKM-u opowiada o szczegółach

GKM od lat może liczyć na wsparcie Miasta. - To 25 proc. całego budżetu. Myślę, że jesteśmy w drugiej części tabeli Ekstraligi, jeśli weźmiemy pod uwagę pieniądze z Miasta. Każdy ekstraligowy ośrodek otrzymuje od 3 do 5 milionów złotych. Niektórzy może nawet jeszcze więcej. Tylko jest to trochę inaczej zrobione, jak w Grudziądzu. My jesteśmy spółką miejską, więc otrzymujemy pieniądze w postaci dokapitalizowania. W każdym innym klubie są różne metody finansowania. GKM otrzymuje łącznie około 4 milionów - wyjaśnia prezes.