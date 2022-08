Czego boi się gwiazda z Łotwy?

Gusts pojawił się na polskich torach dwa lata temu i momentalnie zrobił furorę. To on w znacznym stopniu dawał nadzieję Lokomotivowi Daugavpils na utrzymanie w 1. Lidze. Ostatecznie łotewski zespół spadł, bo w kluczowych momentach najważniejszych spotkań wybitna niemoc dopadła Wadima Tarasienkę, który później zasilił Polonię, będącą... rywalem Lokomotivu do utrzymania. W każdym razie już po sezonie 2020 wokół Gustsa zrobiło się głośno. Zwróciły na niego uwagę największe polskie kluby, a najbardziej Betard Sparta Wrocław.

I już kilkanaście miesięcy później był żużlowcem tego klubu. Co prawda Sparta do tematu Gustsa od początku podchodziła bardzo ostrożnie i planowała, by chłopak objeżdżał się w niższych ligach, a dopiero potem zaatakował PGE Ekstraligę. Gustsowi jednak w tych niższych ligach bardzo się spodobało, a przynajmniej na to wskazywałyby jego ruchy. Powiedział zresztą wprost w Tygodniku Żużlowym, że do elity nie chce na razie trafić. Może za kilka lat. Pytanie, czy przypadkiem nie będzie już trochę za późno.