Co za przemiana. Eksplozja formy juniora

W połowie ubiegłego roku Oskar Hurysz zadebiutował w PGE Ekstralidze. Jakieś tam punkty zdobył, ale szału nie zrobił. Oczywiście trudno było mieć jakiekolwiek wymagania wobec tak młodego chłopaka, ale rzecz jasna momentalnie porównywano go do Oskara Palucha, na którego debiut wszyscy czekali. I przy tym właśnie Paluchu, Hurysz rzeczywiście wyglądał gorzej. W związku z tym jasne było, że parę młodzieżową Stali, przynajmniej do końca sezonu 2024 stanowić będą Paluch z Mateuszem Bartkowiakiem. Dla Hurysza nie było miejsca.