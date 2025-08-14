Niespodziewana śmierć mistrzyni. Miała zaledwie 37 lat

Środowisko kulturystyczne pogrążyło się w głębokiej żałobie po informacji o śmierci Hayley McNeff - znanej zawodniczki, która w połowie lat 2000. zdobywała uznanie na scenie fitness i kulturystyki. McNeff zmarła 8 sierpnia 2025 roku w wieku zaledwie 37 lat. Jak poinformowała rodzina w opublikowanym nekrologu, odeszła spokojnie, w otoczeniu bliskich, jednak przyczyna jej śmierci nie została ujawniona.

Nie żyje Hayley McNeff. Miała 37 lat

Hayley od najmłodszych lat związana była ze sportem. Już jako dziecko próbowała swoich sił w różnych dyscyplinach - trenowała narciarstwo, jeździectwo i skoki do wody, wyróżniając się determinacją i ambicją. Z czasem jej serce skradła kulturystyka, której poświęciła się bez reszty. Pasja ta nie tylko ukształtowała jej codzienność, ale również doprowadziła do imponującej kariery, pełnej sukcesów i inspirujących momentów.

McNeff urodziła się w Concord. Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Massachusetts Amherst, a następnie rozpoczęła studia magisterskie z psychologii, kierując się chęcią niesienia pomocy innym. Sportowa droga prowadziła ją jednak równolegle - startowała w licznych zawodach kulturystycznych, zdobywając doświadczenie i rozpoznawalność w środowisku. Jej największym osiągnięciem był triumf w prestiżowych zawodach East Coast Classic w 2009 roku, gdzie sięgnęła po tytuł w kategorii "OPEN".

W szczytowym okresie kariery Hayley stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych zawodniczek w Stanach Zjednoczonych. Jej historia została uwieczniona w dokumencie "Raising The Bar", w którym pokazano kulisy życia sportowców dążących do perfekcji. Dzięki swojej energii, determinacji i autentyczności stała się inspiracją dla wielu początkujących zawodników, pokazując, że droga na szczyt wymaga ciężkiej pracy, ale też pasji i serca.

