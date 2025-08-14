Bunt kibiców Legii. Jest zdecydowana reakcja klubu. To się musiało tak skończyć

Damian Szymański ostatnie pięć sezonów spędził w AEK Ateny. Jego kontrakt z greckim klubem obowiązywał do połowy 2027 roku. 30-latek zdecydował się jednak wrócić do Ekstraklasy.

- Jest to piłkarz, który od dłuższego czasu gra na wysokim poziomie, o najwyższe cele i rywalizował też w europejskich pucharach. Ma odpowiednie doświadczenie, jakość i wzrost. Może grać na pozycji numer sześć, ale też jako środkowy obrońca - informuje dyrektor sportowy Legii Warszawa, Michał Żewłakow, cytowany przez serwis Legia.com.

Szymański w barwach AEK rozegrał łącznie 190 spotkań, zdobył 11 bramek i zaliczył 12 asyst. W sezonie 2022/23 świętował mistrzostwo Grecji i krajowy puchar.

Damian Szymański piłkarzem Legii. To on strzelił Anglikom gola na PGE Narodowym

Od 2018 roku Szymański jest reprezentantem Polski. W drużynie narodowej wystąpił do tej pory 18 razy, zdobył dwie bramki. Kibice zapamiętali szczególnie gola strzelonego w ostatnich sekundach Anglii (1:1) w eliminacjach MŚ. Miało to miejsce we wrześniu 2021 roku na PGE Narodowym.

Wszystko wskazuje, że to nie koniec transferowej ofensywy Legii. Testy medyczne przechodzi inny defensywny pomocnik - Henrique Arreiol z rezerw Sportingu Lizbona. A w najbliższych dniach klub zamierza pozyskać także skrzydłowego i środkowego obrońcę.

Wygląda zatem na to, że bunt kibiców Legii przynosi spodziewany efekt. Osiem dni przed pierwszym meczem sezonu zapowiedzieli bojkot domowych meczów warszawskiego zespołu. Domagali się realnych wzmocnień drużyny.

"Nie godzimy się na kolejny sezon dziadostwa i przeciętniactwa. Na tydzień przed startem rozgrywek drużyna, która zajęła w poprzednim sezonie 5. miejsce w ligowej tabeli, praktycznie nie została wzmocniona. Miarka się przebrała. Dlatego do odwołania nie chodzimy na mecze, nie kupujemy ani karnetów, ani subskrypcji" - zakomunikowali w mediach społecznościowych.

Ta forma protestu została już zwieszona. W czwartkowy wieczór Legia rozegra z AEK Larnaka rewanżową potyczkę w III rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Stoi przed nią arcytrudne zadanie po wyjazdowej porażce 1:4.

Relację live z tego spotkania możesz śledzić TUTAJ. Początek meczu o 21:00.

Dyrektor sportowy Legii, Michał Żewłakow (na pierwszym planie) i prezes klubu Dariusz Mioduski Marcin Szymczyk Newspix.pl

Damian Szymański (nr 17) rozegrał w drużynie narodowej 18 spotkań Piotr Matusewicz Newspix.pl