To nie były łatwe mistrzostwa Europy w hokeju na trawie dla męskiej reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni wracali na tę imprezę po ośmiu latach przerwy. Od pięciu tę kadrę prowadzi Dariusz Rachwalski, który specjalnie opuścił Austrię, gdzie pracował z najlepszą ekipą kraju, by odbudować naszych "laskarzy", jak potocznie mówi się o hokeistach na trawie.

Polacy mieli jednak bufor bezpieczeństwa. Doskonale wiedzieli, że nie opuszczą szeregów najlepszych ekip Europy, bowiem władze hokeja na trawie na Starym Kontynencie postanowiły poszerzyć grono ekip, występujących w mistrzostwach Europy, z 8 do 12 drużyn. Dzięki temu Biało-Czerwoni po raz pierwszy od 20 lat zagrają w dwóch kolejnych mistrzostwach kontynentu, bo mają już zapewniony udział w ME w 2027 roku w Anglii.

Polska - Niemcy 0:10. "Ta porażka bardzo bolała"

W Niemczech, gdzie hokej na trawie jest bardzo popularny, Polacy rozpoczęli mistrzostwa Europy od wysokiej porażki z Anglią (0:5). To ekipa, która dwa lata temu wywalczyła srebrny medal ME.

Potem było zacięte spotkanie z Francją. Polacy dwukrotnie obejmowali prowadzenie, ale ostatecznie przegrali z wyżej notowanym rywalem 3:5. Wreszcie przyszła prawdziwa klęska z Niemcami. Biało-Czerwoni przegrali 0:10, ale naprzeciwko siebie mieli nie tylko gospodarzy turnieju, ale też aktualnych wicemistrzów olimpijskich i mistrzów świata.

Ta porażka bardzo bolała, ale zagraliśmy otwarte spotkanie. Nie zaparkowaliśmy autobusu przed naszą bramką. Po meczu porozmawialiśmy z drużyną i zapytaliśmy, czy jednak nie woleliby zagrać bardziej defensywnie, by uniknąć tak wysokiej przegranej, kosztem gry w hokeja. Ta porażka wiele nas nauczyła. Ona pomoże nam się rozwinąć. Sprawdziliśmy naszą defensywę i wiemy, gdzie popełniamy błędy. Doświadczenie z tego meczu wykorzystaliśmy w spotkaniu z Austrią

Co ciekawe, dla Niemców to była najwyższa wygrana w ME od 1978 roku, kiedy to w identycznych rozmiarach pokonali oni Gibraltar.

Przełamanie Biało-Czerwonych. Najlepszy wynik od 12 lat

Polakom po trzech porażkach w fazie zasadniczej została zatem walka o miejsca 5-8. Już w pierwszym meczu przeciwko wyżej notowanej Austrii nasza ekipa pokazała, na co ją stać. Biało-Czerwoni wygrali 1:0, a zwycięską bramkę zdobył Robert Pawlak. Ta wygrana ma dla reprezentacji Polski bardzo duża znaczenie.

Nasi laskarze nie tylko zajmą siódme miejsce - bo tylko cud sprawiły, że byłaby to inna lokata - najwyższe od 2013 roku, a zatem od 12 lat, co pokazuje postęp tej drużyny na przestrzeni ostatnich lat, ale też zyskają duże punkty do rankingu za pokonanie wyżej notowanego rywala. Austria w światowym rankingu plasuje się bowiem na 19. pozycji.

- Ta wygrana ma dla nas duże znaczenie. Zyskamy punkty w światowym rankingu, co jest dla nas bardzo ważne. W końcu też się przełamaliśmy. W tych mistrzostwach Europy zagraliśmy dobrze w dwóch pierwszych meczach. Doskonale wiemy, w jakim miejscu się znajdujemy i musimy swoją pozycję odbudowywać powoli. Wciąż nam daleko do tego, by być w najlepszej "10" świata. Musimy zatem systematycznie i strategicznie gonić świat. Właśnie takimi małymi krokami. Chodzi o to, by "łapać" te drużyny przed nami, jak: Austria, Szkocja, Walia, Irlandia, Francja. Jak zaczniemy regularnie notować dobre wyniki z nimi, to wtedy może przypuścić atak na te najlepsze nacje. To musi być jednak proces. W najlepszej dyspozycji mamy być w 2028 roku, kiedy odbędą się olimpijskie kwalifikacje. I dla nas to jest cel numer jeden - przyznał Rachwalski.

Ostatni raz reprezentacja Polski w hokeju na trawie grała w igrzyskach olimpijskich 25 lat temu. Wówczas w Sydney Biało-Czerwoni zajęli 12. miejsce. W 1980 roku Polska zajęła w igrzyskach w Moskwie czwarte miejsce, a w kadrze znajdował się wówczas Zbigniew Rachwalski, ojciec obecnych selekcjonerów naszych kadr - żeńskiej i męskiej. On był też w drużynie, która zajęła drugie miejsce w igrzyskach przyjaźni w 1984 roku, które były dla polskich sportowców substytutem igrzysk olimpijskich w Los Angeles.

W mistrzostwach Europy Polacy, wicemistrzowie kontynentu w halowej odmianie tej gry, byli klasyfikowani wyżej niż w tym roku tylko cztery razy w historii tej imprezy, co tylko pokazuje, jak postęp zrobiła ta drużyna. Najważniejsze, że po klęsce z Niemcami drużyna nie spuściła głów, tylko pozytywnie zareagowała, wygrywając z wyżej notowaną Austrią. Przed Polakami jeszcze bój z Belgią, który jednak niewiele zmieni już w klasyfikacji dla naszej ekipy. Nie ma co ukrywać, że szans na wyższą lokatę raczej nie było, bo jednak w światowym hokeju na trawie rządzi Europa. W ME w Niemczech gra aż pięć drużyn z "10" światowego rankingu, w tym cztery, które zajmują pierwsze cztery lokaty. To tylko świadczy o poziomie tej imprezy.

- Bardzo ważne jest zbudowanie kolektywu, który będzie monolitem. I mamy taką grupę, z którą pracuję od 2020 roku. Kiedy objąłem kadrę, to zainwestowaliśmy w to, by postawić na młodość. Zmieniłem znaczną część reprezentacji. W 2028 roku trzon tej kadry będzie w wieku 23-28 lat. To będzie drużyna już z dużym doświadczeniem turniejowym. Mamy zatem niezłą grupą, ale wciąż potrzebujemy dopływu świeżej krwi, bo to zwiększy rywalizację. Pracujemy nad tym. Chcemy mieć grupę 30 zawodników, z których wyłoni się najlepsza "18" - przyznał Rachwalski.

Bracia trenerami dwóch reprezentacji Polski - kobiecej i męskiej

Zapytany o to, jak czuje się, kiedy to na nim i jego starszym bracie Krzysztofie, który prowadzi kobiecą reprezentację, spoczywa odpowiedzialność za polski hokej na trawie, odparł:

Świetnie. Nigdy presja mi nie przeszkadzała. Hokej na trawie to jest nasza życiowa pasja, która została nam zaszczepiona przez ojca. Mamy ten sport w swoim DNA. To nie jest łatwa praca. Zwłaszcza w Polsce, gdzie jak jest sukces, to wynosi się ludzi na piedestał, ale po porażce szybko zrzuca z niego. Mamy jednak z bratem zaczepioną we krwi chęć pracy dla kraju. Po to też wracałem z Austrii. Poświęciłem wszystko, by pracować dla dobra polskiego hokeja na trawie.

