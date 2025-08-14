Jagiellonia odlicza do meczu, Siemieniec z jasnym przekazem. Wszystko tuż przed starciem

Już jakiś czas temu sezon 2025/2026 rozpoczęła Jagiellonia Białystok. Poza rozgrywkami ligowymi zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca rywalizuje także na europejskich boiskach w celu zakwalifikowania się do fazy ligowej Ligi Konferencji.

Ci są blisko awansu do decydującej, a zarazem ostatniej, 4. rundy kwalifikacji, bowiem w pierwszym meczu 3. rundy pokonali na wyjeździe duński Silkeborg 1:0. To bardzo ważne zwycięstwo, bowiem dopiero w tym spotkaniu "Jaga" zachowała pierwsze czyste konto w tym sezonie. Przed tym defensywa drużyny za każdym razem musiała wyjmować piłkę z bramki.

Mimo to klub wciąż ma wiele do poprawy, szczególnie w aspekcie defensywy, o czym na konferencji prasowej przed meczem opowiedział wcześniej wspomniany Siemieniec. W jego opinii spotkanie w Danii z Silkeborgiem było bardzo dobre, lecz mimo to drużyna wciąż ma nad czym pracować.

Musimy poprawić się w wielu aspektach, nie tylko w działaniach bez piłki. Chodzi o to, żebyśmy dobrze bronili jako drużyna. Pierwszy mecz z Silkeborgiem był pierwszym w tym sezonie, kiedy nie straciliśmy bramki. To było spotkanie, pod kątem organizacji całego zespołu, na dobrym poziomie, jeżeli chodzi o nasze działania w obronie. Nie mówimy tylko o obrońcach czy bramkarzu, ale o całej drużynie

Co więcej, szkoleniowiec został zapytany o to, jak widzi przebieg nadchodzącej rywalizacji. Ten wskazał, że możliwe są dwa scenariusze, lecz Jagiellonia będzie przygotowana na oba warianty, zarówno na zdecydowaną ofensywę rywali, jak i na nieco spokojniejsze, jednakże wciąż agresywne podejście do gry. Kluczowe będzie zarządzanie meczem i kontrolowanie jego przebiegu.

- Z jednej strony można powiedzieć, że po pierwszym meczu, w którym przegrywasz u siebie, nie masz nic do stracenia w rewanżu i musisz rzucić się do odrabiania strat. Z drugiej strony nie przegrałeś 0:3 i od pierwszej minuty musisz szukać goli. Różnica to jedna bramka, co może mieć wpływ na przyjętą przez przeciwnika strategię. Musimy być przygotowani na oba warianty. Musimy zarządzać meczem i fazami, które będą się pojawiać na boisku - mówił.

Siemieniec wprost, piłka po stronie rywala

Dodał również, że nie ma sensu rozmyślać o scenariuszach tego starcia, szczególnie ze strony rywala, gdyż to po stronie zawodników i trenera Silkeborgu będzie stała kwestia tego, jak będą chcieli podjeść do rozegrania tego meczu.

- Patrzę szeroko na scenariusz spotkania, przygotowujemy zespół na różne momenty, a co zastaniemy jutro ze strony przeciwnika? Nie ma sensu o tym myśleć i tracić czas, ponieważ to nie my o tym decydujemy. To jest kwestia indywidualna trenera gości i tego, jak będą chcieli rozegrać jutrzejszy mecz - zakończył.

