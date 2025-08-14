Nagły komunikat z Hiszpanii. Wieści dla Lewandowskiego i Szczęsnego, to już pewne

FC Barcelona ma za sobą sezon bardzo udany, prawie perfekcyjny. "Duma Katalonii" zakończyła rozgrywki 2024/2025, zdobywając wszystkie możliwe trofea na rynku krajowym i wszędzie wyprzedziła Real Madryt. Tak naprawdę do pełni szczęścia w Katalonii zabrakło jedynie zdobycia Ligi Mistrzów, na którą czekają w klubie już od 2015 roku. W minionym sezonie było bardzo blisko, bo skończyło się na półfinale.

W tym "Blaugrana" spotkała się z Interem Mediolan i poległa po dogrywce w Mediolanie. Nie może jednak dziwić, że w klubie i tak uznali, że była to bardzo udana kampania. Na drugim biegunie znalazł się z kolei Real Madryt, który z Ligi Mistrzów odpadł już na etapie ćwierćfinału, a we wszystkich innych rozgrywkach musiał uznać wyższość Barcelony. Nie ma jednak wątpliwości, że oba te kluby są tymi najpopularniejszymi na świecie.

Wielki sukces Barcelony. Najpopularniejsi na świecie

Wystarczy spojrzeć na wyniki obu tych zespołów w mediach społecznościowych, gdzie Real i Barcelona dystansują całą konkurencję. Na Facebooku, Instagramie oraz portalu X (dawniej Twitter) dość wyraźnie łącznie wygrywają "Królewscy". Jest jednak jedna platforma, na której Barcelona wygrywa ze swoimi największymi historycznymi rywalami.

Mowa o YouTube, który wraz z wejściem i popularyzacją TikToka nieco stracił na popularności. Nie zmienia to jednak faktu, że Barcelona może świętować spory sukces. Hiszpańskie media ogłosiły sukces. Jak się bowiem okazuje, kanał "Blaugrany" stał się najpopularniejszym na YouTube, jeśli chodzi o branżę sportową. Taki niespodziewany sukces zapewniło dobicie do progu 23,8 miliona obserwujących.

Tym samym "Duma Katalonii" wyprzedziła inny piłkarski kanał - FIFA, który zgromadził na swoim koncie 23,6 miliona subskrybentów oraz NBA, które w tym momencie obserwuje 23,3 miliona osób. Dla porównania Real Madryt subskrybuje niespełna 19 milionów ludzi. Nie ma wątpliwości, że w pewnym stopniu do sukcesu przyczynili się występujący w Barcelonie Polacy, a więc Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którzy regularnie pojawiają się na nagraniach z "życia" klubu.

