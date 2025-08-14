Zmora Polaków w okrojonym składzie na mundialu. Gwiazdor nie zagra w mistrzostwach świata

Reprezentacja Polski już teraz przygotowuje się do rozpoczęcia turnieju o mistrzostwo świata. Biało-Czerwoni polecą na Filipiny uskrzydleni swoją wspaniałą victorią w rozgrywkach Ligi Narodów. Nasza kadra leciała na finały tej imprezy do Chin z wieloma wątpliwościami i dość znaczącymi nieobecnościami. Nikola Grbić musiał radzić sobie z poważnymi problemami.

Do Chin, aby walczyć o medale, poleciał bowiem bez: Bartosza Kurka, Aleksandra Śliwki i wielu innych znakomitych siatkarzy, którzy w ostatnich latach stanowili o sile kadry. Serbski szkoleniowiec poradził sobie z tym wyzwaniem znakomicie, bo Biało-Czerwoni wygrali wszystkie trzy mecze i każdy z nich zakończył się wynikiem 3:0. Polacy w pokonanym polu zostawili: Japończyków, Brazylijczyków i Włochów.

Klemen Cebulj nie zagra na mundialu. Potrzebuje odpoczynku

To kolejny pokaz tego, jak z kłopotami radzi sobie Grbić. Tak samo jest w ostatnich latach także z rywalizacją ze Słowenią, która wcześniej urosła do miana "koszmaru" Biało-Czerwonych. Od momentu, gdy Serb przejął władze w kadrze, Polacy walczyli ze Słoweńcami sześciokrotnie w ramach oficjalnych rozgrywek. Nasza kadra wygrała pięć z tych meczów, w tym na igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach Europy.

Mimo tego w świadomości polskiego kibica Słoweńcy wciąż pozostają jedną z największych zmór naszej kadry. Każdy potencjalny mecz z ekipą prowadzoną przez Włocha Fabio Solego będzie generował sporo emocji i napięcia. Jak się okazuje, na mistrzostwach świata Słoweńcy zagrają bez jednej ze swoich największych gwiazd ostatnich lat, a więc Klemena Cebulja.

Przyjmujący reprezentacji Słowenii zdecydował, że potrzebuje w tym momencie odpoczynku. Prawdopodobieństwo, że Polacy zagrają ze Słoweńcami na Filipiniach, jest naprawdę dość niskie. Podopieczni Grbicia znajdują się bowiem w zupełnie innej części drabinki i do potencjalnego meczu może dojść dopiero na etapie walki o brązowy medal lub w wielkim finale.

Polsat Sport Polsat Sport

Klemen Cebulj Marcin Golba/NurPhoto AFP

Gheorghe Cretu i Klemen Cebulj Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Klemen Cebulj atakuje w trakcie meczu z Argentyną w Lidze Narodów volleyballworld.com materiały prasowe