Sezon spisany na straty. Tak można ocenić ten rok w wykonaniu zielonogórzan. Celem była pierwsza czwórka, a przy odrobinie szczęścia medal. Nie ma jednak żadnej z tych rzeczy, a największym możliwym sukcesem w tym roku będzie utrzymanie w pierwszej rundzie play-down poprzez pokonanie zespołu Innpro ROW-u Rybnik.

Falubaz musi wyciągnąć wnioski organizacyjnie. Kompetentną osobą jest prezes Adam Goliński

Kluczowym momentem był początek sezonu. Wtedy Falubaz przegrał cztery mecze z rzędu. Główne znaczenie miała jednak była klęska z Bayersystem GKM-em Grudziądz. To przede wszystkim ten mecz zdecydował, że zielonogórskiej drużyny zabraknie w fazie play-off.

- Wnioski na pewno zostaną wyciągnięte w zakresie organizacji. Pan prezes Adam Goliński był obecny od pewnego momentu w parku maszyn. Był najbardziej kompetentnym świadkiem wydarzeń, który na pewno potrafi wyciągnąć wnioski na podstawie tego co widział i słyszał - mówi nam Jacek Frątczak.

- Te półtora tygodnie to bardzo ważny czas, w którym ważne rozstrzygnięcia sportowe muszą nastąpić. Jeśli podjęte będą jakieś decyzję, to będzie to wypadkowa wiedzy pana Adama Golińskiego. Jeśli jakieś decyzje zapadną, powinny zostać uznane jako prawidłowe, oparte o fakty i kompetencje pana prezesa, bo na tym polega proces zarządzania klubem - wyjaśnia nam były menedżer.

Miasto jest rozczarowane. Czy Piotr Protasiewicz straci pracę?

W przestrzeni medialnej pojawiły się głośne plotki, sugerujące, że Piotr Protasiewicz może nawet stracić pracę. Jak informowaliśmy jakiś czas temu, głośno przewijało się nazwisko trenera Rafała Dobruckiego, który mógłby pełnić rolę selekcjonera kadry z menedżerem drużyny, tak jak niegdyś Marek Cieślak. Wydaje się, że głównym grzechem trenera było pozbycie się Jana Kvecha i postawienie na Michała Curzytka, który okazał się być najwyżej zawodnikiem na rotację.

- My oceniamy to jako obserwatorzy. Jako miasto, kibice, jesteśmy rozczarowani. Falubaz zakontraktował dwie armaty na pozycję seniora i juniora, czyli Leona Madsena i Damiana Ratajczaka, a rezultatu nie ma. W środowisku dziennikarskim słyszę, że Falubaz nie był mocniejszy od Grudziądza. Nie zgadzam się z tym. Na każdej pozycji był potencjał równy, a nawet i lepszy od GKM-u. Tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę, gdyby pozostał Jan Kvech. Czech zdobył o czterdzieści kilka punktów więcej niż wszyscy łącznie na rotacji U24. Ufam, że decyzje prezesa będą zgodne z prawdą. Apeluję jednak o to, by poczekać z sugerowaniem czegokolwiek do zakończenia sezonu 2025 przez Falubaz - sugeruje Jacek Frątczak.

Nie tylko Rafał Dobrucki. Jest też inna opcja?

W ostatnim czasie słychać także o nazwisku Pawła Piskorza. Co ciekawe, szkoleniowiec Texom Stali Rzeszów kończy współpracę z klubem po tym sezonie. Wobec tego nasuwają się pytania, czy występuje korelacja ws. ewentulanych przenosin do Falubazu? W środowisku pojawiły się także plotki, że Piskorz podobno miał otrzymać zapytanie właśnie po czterech porażkach Falubazu. Czy to byłby dobry wybór?

- Nie znam pana Pawła Piskorza. Mimo pewnych różnic, to z szacunku do Piotra Protasiewicza jako sportowca, czy jako osoby, z którą wiele lat współpracowałem, nie będę tego komentował - odparł krótko przewodniczący komisji sportu i kultury.

Należy jednak przypomnieć, że Piotr Protasiewicz ma umowę z Falubazem na 2026 rok. Na ten moment nie zapadła żadna decyzja, a dyrektor sportowy dalej pracuje z zespołem.

Falubaz może liczyć na miasto. To ROW Rybnik ma się bać

- Przedstawiciele miasta nie powinni partycypować zarządzania klubami. Sprzedaż akcji, nie oznacza zakończenia współpracy z Falubazem. To są dwie inne, niezależne od siebie rzeczy. My nie jesteśmy, by kogokolwiek zatrudniać, zwalniać, czy tym bardziej rozliczać - oznajmił.

- Przed Falubazem bardzo ważny etap w sezonie, choć obarczony małym ryzykiem. Bardziej obawiałbym się spraw zdrowotnych, aniżeli czysto sportowych. Falubaz ma potencjalnie ogromną przewagę sportową nad zespołem z Rybnika. Powiem buńczucznie, bo nie jestem członkiem organizacji sportowej, więc mogę mówić o tym z uśmiechem na twarzy. Mówienie o pokorze można zostawić z boku, to oni powinni się nas bać, a nie odwrotnie. Mam poczucie, że jest zdecydowanym faworytem i udowodni na torze - kończy Jacek Frątczak.

