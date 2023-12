Bitwa o dzieci. Co tam się dzieje?

- Szanowni rodzice, działacze klubów miniżużlowych. W ostatnim tygodniu otrzymaliśmy od państwa wiele wiadomości odnośnie do zgłoszenia naszej imprezy w PZM. Zarzucacie nam niewyjaśnioną sytuację organizacji, każecie wysyłać sobie dokumenty wewnętrzne stowarzyszenia oraz PZM-u pod groźbą zakazania dzieciom udziału w imprezie. Jest to dla nas kompletnie niezrozumiałe, jesteśmy zaskoczeni takim podejściem - czytamy w pierwszym fragmentach posta na stronie wydarzenia, który prawdopodobnie został usunięty po jakimś czasie. Mógł też zostać ukryty.

Ale to nie koniec. - Jesteśmy członkiem PZM od ponad 30 lat. Płacimy składki i organizujemy imprezy dla dzieci nie pobierając za to złotówki, a to wszystko z miłości do żużla i z chęci rozwoju tej dyscypliny, umożliwienia adeptom zdobywania doświadczenia na nowym dla nich torze, poznawania kolegów i koleżanek z Polski oraz innych krajów oraz tworzenia przede wszystkim atmosfery sportu i zabawy. Na przestrzeni lat nigdy nikt nie robił takiej nerwowej atmosfery, jak teraz. Jeśli ktoś ma problem z turniejem, zapraszamy do kontaktu z PZM. Regulamin jest dostępny - dodano.

Rodzice oszaleli. Chcą profesjonalizacji dzieci?

Z tych słów można jasno wywnioskować, że części rodziców młodych żużlowców nie spodobał się zbyt mały ich zdaniem profesjonalizm tych zawodów, brak zgłoszenia imprezy w związku. Pytanie, czemu to wszystko miałoby służyć. Stanowice to od lat znany ośrodek, sygnowany nazwiskami trenerów będących legendami sportu żużlowego. Czy naprawdę komuś potrzeba oficjalnego zgłoszenia? Wydaje się to absurdalne i jest niestety prawdziwe. A najbardziej cierpią na tym uczestnicy, czyli często małe dzieci.

Jako że post, który wyżej cytowaliśmy po pewnym czasie zniknął z przestrzeni publicznej, można domniemywać że strony wypracowały jakieś tam porozumienie. Czy jednak trzeba było robić tak niesmaczną atmosferę przy mikołajkowych zawodach dla dzieci? To już pytanie, na które sam każdy może sobie odpowiedzieć. Dodajmy, że będzie to ostatnia żużlowa impreza w Polsce w 2023 roku. Na kolejne będzie trzeba poczekać prawdopodobnie aż do marca.

