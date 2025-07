Mecz II rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Novi Pazar - Jagiellonia Białystok zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 19:00. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanałach Polsatu Sport 2, Polsatu Sport Premium 1 oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Forma Jagiellonii Białystok na starcie nowego sezonu może niepokoić. W poprzednim Białostoczanie zajęli trzecie miejsce w PKO BP Ekstraklasie i znakomicie zaprezentowali się w Lidze Konferencji, docierając do ćwierćfinału. Latem jednak doszło w drużynie do sporej przebudowy, czego skutki okazują się bolesne.

Jagiellonia przegrała trzy ostatnie mecze sparingowe, a także spotkanie 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W nim została rozbita aż 4:0 przez Bruk-Bet Termalikę Nieciecza . Zespół został jednak dosyć późno, choć bardzo poważnie wzmocniony. Na efekty i wkomponowanie się nowych zawodników trzeba jeszcze trochę poczekać, tyle że czasu na to praktycznie nie ma.

Novi Pazar to trzeci zespół poprzedniego sezonu ligi serbskiej. Jego piłkarze stracili aż 46 punktów do mistrza, czyli Crveny Zvezdy Belgrad, która zdominowała rozgrywki i 19 "oczek" do drugiego Partizana. Drużyna z Serbii nie rozegrała jeszcze żadnego oficjalnego meczu w tym sezonie, ale w sparingach również nie wyglądała najlepiej. Wygrała tylko raz na początku przygotowań, a w kolejnych dwóch spotkaniach zanotowała dwa remisy i dwie porażki.