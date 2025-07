"Poznaliśmy się, kiedy podpisywałam kontrakt z Oakberry. To założyciel i właściciel marki. Podeszłam zobaczyć się z teamem, a on tam był. Porozmawialiśmy chwilę, ale później po prostu poszliśmy na kolację i tak to się wszystko zaczęło. Jesteśmy razem od roku. (...) Bardzo ważne jest dla mnie, żeby mój partner był przy mnie. To naprawdę fajne, że jego praca ma zasięg globalny. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma tyle szczęścia co ja, żeby mieć partnera, który może podróżować ze mną, jednocześnie pracując. Po prostu fajnie jest widzieć go w boksie, kiedy gram. Motywuje mnie do dalszej pracy. To dla mnie wiele znaczy" - przyznała Białorusinka.