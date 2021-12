Przez dwa ostatnie sezony sponsorem tytularnym torunian była firma bukmacherska - eWinner. Teraz się to zmieni. Ma pojawić się nowa firma, która za miejsce w nazwie zapłaci więcej. Nie oznacza to końca współpracy z bukmacherem. Pozostanie jednym z ważniejszych sponsorów klubu.

Apator tylko na seniorów wyda 10 milionów

Torunianie potrzebują dużego budżetu, bo mocno zaszaleli na rynku transferowym. Zakontraktowali trzeciego żużlowca świata - Emila Sajfutdinowa oraz reprezentanta Polski, wicemistrza świata z 2017 roku - Patryka Dudka. Dokładając do tego posiadanych już wcześniej klasowych żużlowców: Roberta Lamberta, Jacka Holdera i Pawła Przedpełskiego (będzie stałym uczestnikiem cyklu Grand Prix w sezonie 2022) na same kontrakty podstawowych seniorów wydadzą ok. 10 milionów złotych.

Cały budżet klubu wyniesie zaś najpewniej 15-16 mln złotych. Największy wpływ do budżetu będzie oczywiście stanowiła kwota z tytuły sprzedaży praw telewizyjnych. Na mocy lukratywnego kontraktu z Canal+ co roku (w sezonach 2022-2025) wszystkie kluby dostaną od władz PGE Ekstraligi po ok. 6,5 mln złotych. Torunianie dodatkowo mogą też liczyć na ok. 2 mln złotych zysku z tytułu organizacji Grand Prix. Resztę zapewnią wpływy z biletów i właśnie sponsorzy.