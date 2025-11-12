Komunikat Ekstraligi nie pozostawia złudzeń. Holder i Thomsen już to wiedzą

- Kluby bardzo sprawnie przeszły proces audytu biegłego rewidenta w tym roku. Wbrew wieszczeniu przez wiele osób katastrofy finansowej w ligowym żużlu, okazało się zgodnie z naszymi przewidywaniami, że w PGE Ekstralidze i METALKAS 2. Ekstralidze kluby spłacają swoje zobowiązania w terminie licencyjnym - powiedział Ryszard Kowalski, wiceprezes Ekstraligi Żużlowej.

Stal Gorzów za chwilę podpisze kontrakty z gwiazdami

Władze ligi analizowały sytuację klubów PGE Ekstraligi i 2. Metalkas Ekstraligi w kontekście wydania pozytywnych bądź negatywnych rekomendacji. Te rzutują na możliwość zatrudniania zawodników w listopadowym okienku transferowym, które odbędzie się w dniach 16-20 listopada.

Zasadniczo jedyny znak zapytania widniał przy Stali Gorzów, której sytuacja finansowa była najbardziej skomplikowana. W poczekalni stali Anders Thomsen i Jack Holder, którzy kuszeni są w ostatnim czasie przez Włókniarza Częstochowa. Nowy właściciel tego klubu Bartłomiej Januszka tylko czekał na potknięcia konkurenta, aby zgarnąć przynajmniej jedną z gwiazd.

- Klub wypełnił postanowienia licencji nadzorowanej w zakresie finansów. Właściciele dokapitalizowali spółkę, która jednocześnie zaciągnęła 10-letni kredyt, dzięki któremu spłaciła swoje zobowiązania - wyjaśnił Kowalski.

Ekstraliga Żużlowa pieje z zachwytu. "Nie ma problemów finansowych"

Warto przy tym podkreślić, że władze ligi nie wydały żadnej negatywnej rekomendacji, więc za parę dni do ofensywy transferowej będzie mogła przystąpić nie tylko Stal, ale także wszystkie pozostałe ośrodki z PGE Ekstraligi i 2. Metalkas Ekstraligi.

Dodajmy przy tym, że w procesie audytu nie uczestniczyły kluby startujące w Krajowej Lidze Żużlowej.

