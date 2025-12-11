Wielka siatkarska niespodzianka. Rewelacja sezonu rozbita, wszystko na oczach Grbicia

Mecz Energa Trefla z PGE GiEK Skrą Bełchatów był kolejnym ważnym wydarzeniem dla Piotra Nowakowskiego. 38-letni środkowy przed tygodniem wrócił na boiska PlusLigi po ponad dwóch latach przerwy. W meczu z Bogdanką LUK Lublin wszedł z rezerwy, tym razem pojawił się w podstawowym składzie.

Zdobył też pierwsze punkty w sezonie. A jego zespół w pierwszym secie zdominował rywali z Bełchatowa. Co prawda pierwszą, czteropunktową przewagę goście potrafili zniwelować, ale w końcówce gdańszczanie byli zdecydowanie lepsi.

Kluczem do wygranej była zagrywka. Trzy asy serwisowe posłał Tobias Brand, dwa Piotr Orczyk. Nowakowski zdobył trzy punkty, zespół z Trójmiasta zwyciężył 25:17.

Zmiany w PGE GiEK Skrze Bełchatów. Ale końcówki nie wytrzymała

Drugiego seta gdańszczanie również rozpoczęli znakomicie. Prowadzili 5:1, asem serwisowym ponownie popisał się Orczyk. Ale po chwili różnica zmalała do zaledwie punktu.

Energa Trefl znów odskoczył, prowadził już 13:7, ale i ta przewaga wkrótce stopniała. PGE GiEK Skra grała z drugim atakującym Bartoszem Krzyśkiem, który zastąpił Arkadiusza Żakietę - wciąż poza grą jest rehabilitujący się Alan Souza.

Krzysiek zanotował udane wejście, ale w końcówce to właśnie on najpierw zaatakował w aut, a potem nie skończył ataku. Gospodarze wyprowadzili udany kontratak i wygrali 25:22.

PlusLiga. Energa Trefl Gdańsk rozbił rewelację sezonu

Bełchatowską drużynę pogrążyły własne błędy, których popełnili w drugim secie aż 11. Gdańszczanie radzili zaś sobie nawet mimo nie najlepszej dyspozycji Alaksieja Nasewicza. Na oczach Nikoli Grbicia, który pojawił się w Ergo Arenie, pochodzący z Białorusi reprezentant Polski skończył w dwóch pierwszych partiach tylko pięć z 13 ataków.

PGE GiEK Skra na trzeciego seta znów wyszła z Krzyśkiem. Bełchatowska drużyna to rewelacja tego sezonu PlusLigi, do Trójmiasta przyjechała jako trzeci zespół tabeli. Energa Trefl był na ósmym miejscu, o miejsce w strefie play-off walczy z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle i JSW Jastrzębskim Węglem.

Trzeci set od początku był wyrównany. Tym razem żadna z drużyn nie potrafiła wypracować sobie większej przewagi. Po stronie gości sporo piłek do ataku dostawali środkowi: Bartłomiej Lemański i Michał Szalacha.

W końcówce bełchatowianie dotknęli jednak siatki przy bloku, a potem punkt blokiem zdobyli gospodarze. Wynik na 25:21 ustalił asem serwisowym Brand. Energa Trefl zaskakująco łatwo rozbił Skrę 3:0 i pozostaje niepokonany w roli gospodarza.

W ataku Alaksiej Nasewicz Adam Warżawa PAP

Kadr z meczu Energa Trefl Gdańsk - PGE GiEK Skra Bełchatów Adam Warżawa PAP

Atakuje Antoine Pothron ze Skry Bełchatów Adam Warżawa PAP