Wielka siatkarska niespodzianka. Rewelacja sezonu rozbita, wszystko na oczach Grbicia

Damian Gołąb

Kolejna niespodzianka w siatkarskiej PlusLidze. PGE GiEK Skra Bełchatów, rewelacja tego sezonu, przyjechała po kolejne zwycięstwo do Gdańska. W Ergo Arenie trafiła jednak na godnego rywala. Energa Trefl wyspecjalizował się w tie-breakach przed własną publicznością, ale tym razem spotkanie zakończyło się znacznie szybciej. Wszystko z trójmiejskiej hali oglądał Nikola Grbić, który obserwował m.in. swojego kadrowicza Alaksieja Nasewicza.

Dwóch siatkarzy w żółto-czarnych strojach drużyny PGE Skra Bełchatów stoi po jednej stronie siatki na hali sportowej, podczas meczu PlusLigi, wymieniając się gestami po udanej akcji.
Siatkarze Energa Trefla Gdańsk, od lewej Alaksiej Nasewicz i Joe WorsleyAdam War¿awaPAP

Mecz Energa Trefla z PGE GiEK Skrą Bełchatów był kolejnym ważnym wydarzeniem dla Piotra Nowakowskiego. 38-letni środkowy przed tygodniem wrócił na boiska PlusLigi po ponad dwóch latach przerwy. W meczu z Bogdanką LUK Lublin wszedł z rezerwy, tym razem pojawił się w podstawowym składzie.

Zdobył też pierwsze punkty w sezonie. A jego zespół w pierwszym secie zdominował rywali z Bełchatowa. Co prawda pierwszą, czteropunktową przewagę goście potrafili zniwelować, ale w końcówce gdańszczanie byli zdecydowanie lepsi.

Kluczem do wygranej była zagrywka. Trzy asy serwisowe posłał Tobias Brand, dwa Piotr Orczyk. Nowakowski zdobył trzy punkty, zespół z Trójmiasta zwyciężył 25:17.

    Zmiany w PGE GiEK Skrze Bełchatów. Ale końcówki nie wytrzymała

    Drugiego seta gdańszczanie również rozpoczęli znakomicie. Prowadzili 5:1, asem serwisowym ponownie popisał się Orczyk. Ale po chwili różnica zmalała do zaledwie punktu.

    Energa Trefl znów odskoczył, prowadził już 13:7, ale i ta przewaga wkrótce stopniała. PGE GiEK Skra grała z drugim atakującym Bartoszem Krzyśkiem, który zastąpił Arkadiusza Żakietę - wciąż poza grą jest rehabilitujący się Alan Souza.

    Krzysiek zanotował udane wejście, ale w końcówce to właśnie on najpierw zaatakował w aut, a potem nie skończył ataku. Gospodarze wyprowadzili udany kontratak i wygrali 25:22.

    PlusLiga. Energa Trefl Gdańsk rozbił rewelację sezonu

    Bełchatowską drużynę pogrążyły własne błędy, których popełnili w drugim secie aż 11. Gdańszczanie radzili zaś sobie nawet mimo nie najlepszej dyspozycji Alaksieja Nasewicza. Na oczach Nikoli Grbicia, który pojawił się w Ergo Arenie, pochodzący z Białorusi reprezentant Polski skończył w dwóch pierwszych partiach tylko pięć z 13 ataków.

    PGE GiEK Skra na trzeciego seta znów wyszła z Krzyśkiem. Bełchatowska drużyna to rewelacja tego sezonu PlusLigi, do Trójmiasta przyjechała jako trzeci zespół tabeli. Energa Trefl był na ósmym miejscu, o miejsce w strefie play-off walczy z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle i JSW Jastrzębskim Węglem.

    Trzeci set od początku był wyrównany. Tym razem żadna z drużyn nie potrafiła wypracować sobie większej przewagi. Po stronie gości sporo piłek do ataku dostawali środkowi: Bartłomiej Lemański i Michał Szalacha.

    W końcówce bełchatowianie dotknęli jednak siatki przy bloku, a potem punkt blokiem zdobyli gospodarze. Wynik na 25:21 ustalił asem serwisowym Brand. Energa Trefl zaskakująco łatwo rozbił Skrę 3:0 i pozostaje niepokonany w roli gospodarza.

    Antoine Pothron - najlepsze akcje MVP meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Barkom Każany LwówPolsat Sport
    Atakujący siatkarz w żółtej koszulce wykonuje atak na piłkę przy siatce, próbując przebić ją przez blok trzech zawodników w czarnych strojach. Wyraziste kolory strojów oraz skupienie sportowców podkreślają intensywność rywalizacji.
    W ataku Alaksiej NasewiczAdam WarżawaPAP
    Zawodnicy dwóch drużyn siatkarskich podczas intensywnej akcji na boisku, jeden z siatkarzy w czarnym stroju upada na podłogę, próbując obronić piłkę, wokół niego widoczni są rywale w żółtych koszulkach.
    Kadr z meczu Energa Trefl Gdańsk - PGE GiEK Skra BełchatówAdam WarżawaPAP
    Dwóch zawodników w żółtych koszulkach blokuje piłkę przy siatce, próbując zatrzymać atakującego w czarnym stroju po drugiej stronie boiska. W tle widoczna jest sportowa hala oraz fragment linii boiska.
    Atakuje Antoine Pothron ze Skry BełchatówAdam WarżawaPAP

