Grosicki nie mógł uwierzyć, jak potraktowała go Pogoń. Kibice wściekli, klub się tłumaczy

Oprac.: Damian Okła

Choć w PKO Ekstraklasie zostaną w tym roku rozegrane jeszcze mecze zaległe, runda jesienna dla większości klubów dobiegła końca i nadszedł czas podsumowań. Takie podsumowanie chciała zrobić Pogoń Szczecin i ogłosiła głosowanie na piłkarza jesieni. W gronie nominowanych zabrakło Kamila Grosickiego, który był jedną z czołowych postaci "Portowców". Wywołało to szok u samego piłkarza jak i kibiców, a klub tłumaczy się z całej sytuacji.

Piłkarz w granatowo-bordowej koszulce z nadrukami sponsorów trzyma ręce przy kołnierzu, na tle rozmytej trybuny z kibicami. Na lewym ramieniu opaska kapitańska, na twarzy skupienie.
Kamil Grosicki w barwach Pogoni SzczecinTomasz Kowalczuk/REPORTEREast News

Pogoń Szczecin rozbudziła apetyty swoich kibiców w ostatnich sezonach. Zespół z zachodu Polski dwukrotnie grał w finale Pucharu Polski i walczył o czołowe miejsca w Ekstraklasie. Po przejęciu klubu przez nowego właściciela oraz licznych transferach spodziewano się, że Pogoń w tym roku może ponownie powalczyć o trofea. Realia okazały się zgoła odmienne i szczecińska ekipa jest na dziesiątym miejscu w tabeli, co zdecydowanie nie spełnia oczekiwań fanów.

Niewielu piłkarzy "Portowców" zasługuje na pochwały po zakończonej rundzie. Wśród zawodników, którzy są doceniani przez kibiców jest na pewno Kamil Grosicki. Kapitan Pogoni w wielu spotkaniach był wyróżniającą się postacią i motorem napędowym zespołu. Dlatego z wielkim zdziwieniem i niesmakiem przyjęto wpis klubu na portalu "X" dotyczący nominacji do tytułu najlepszego zawodnika rundy jesiennej.

    Grosicki pominięty przez Pogoń. Oburzenie kibiców i piłkarza. Jest reakcja klubu

    Wśród nominowanych znaleźli się Musa Juwara, Valentin Cojocaru, Adrian Przyborek oraz Dimitrios Keramitsis. Na liście zabrakło Grosickiego właśnie. Sprawiło to, że w komentarzach pojawiło się wiele nieprzychylnych wpisów dotyczących braku kapitana Pogoni. Komentarz umieścił nawet sam zawodnik, dodając emotkę z "ekslodującą głową", co może oznaczać zdziwienie "Grosika". Wpis na klubowym profilu został ostatecznie usunięty.

      Całą sytuację wyjaśnił rzecznik prasowy klubu, Bartosz Witkowski. "Brak Kamila Grosickiego w gronie nominowanych do Zawodnika Rundy nie ma uzasadnienia i taka sytuacja nie powinna się wydarzyć. Krótko wyjaśnię skąd takie, a nie inne nominacje. Wraz z partnerem nagrody na początku sezonu umówiliśmy się, że nominowanymi do Zawodnika Rundy będą piłkarze, którzy wygrywali nagrody za poszczególne miesiące w tym półroczu, a zatem Musa za wrzesień, Cojo za październik, Przybor za listopad oraz Kera za grudzień" - wyjaśnił Witkowski we wpisie na "X".

      "Zabrakło jednak w tym wszystkim po prostu trzeźwego, ludzkiego spojrzenia i dostrzeżenia zasług na przestrzeni całej rundy, w której Kamil bezapelacyjnie zasłużył na taką nominację. Bijemy się w pierś i powinniśmy jako zespół zachować się w tej sytuacji zdecydowanie lepiej. Podjąłem decyzję o unieważnieniu głosowania i przeprowadzenia go jeszcze raz, wraz z zaktualizowanym gronem kandydatów. Sytuacje wyjaśniłem również bezpośrednio z Kamilem Grosickim" - zakończył rzecznik prasowy klubu.

