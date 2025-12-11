Porzucił Rosję i wybrał Polskę. Wyjawił powód. W kraju nazwano go zdrajcą

Władimir Semirunnij od początku sezonu prezentuje znakomitą dyspozycję. 23-latek już w pierwszych startach udowodnił, że na zbliżających się wielkimi krokami zimowych Igrzyskach Olimpijskich we Włoszech może sięgnąć nawet po złoty medal.

Władimir Semirunnij błysnął już w listopadzie podczas Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w kanadyjskim Calgary. Zawodnik za oceanem ustanowił nowy rekord Polski na dystansie 5000 metrów. Od tamtego momentu wynosi on 6.09,18 sekundy. Semirunnij tym samym dzierży rekordy Polski na dystansach 3000, 5000 i 10 000 metrów.

Semirunnij utrzymuje znakomitą dyspozycję, co udowodnił podczas kolejnych zawodów Pucharu Świata. W holenderskim Heerenveen 23-latek pobił kolejny rekord Polski, tym razem na dystansie 10 000 metrów. Wykręcony przez niego czas 12.28,05 sekundy jest wynikiem o zaledwie 2,36 sekundy gorszym od rekordu świata należącego do Davide Ghiotto.

Władimir Semirunnij urodził się w rosyjskim obwodzie swierdłowskim. Do Polski trafił we wrześniu 2023 roku. Utalentowany zawodnik musiał najpierw odbyć 14-miesięczną karencję, by finalnie móc reprezentować nasz kraj. Pod polską flagą Semirunnij zdobył srebro i brąz mistrzostw świata w norweskim Hamar.

By wystartować na Igrzyskach Olimpijskich Semirunnij musiał otrzymać polskie obywatelstwo. Wszelkie procedury formalne zakończyły się 26 sierpnia, gdy zawodnik ostatecznie odebrał w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie dokument potwierdzający bycie obywatelem Polski.

Odrzucił Rosję i został Polakiem. Wprost mówi o kulisach swojej decyzji

W rozmowie z portalem "WP SportoweFakty" Semirunnij otwarcie mówi o powodach swojej decyzji. Nie jest tajemnicą, że ogromny wpływ na taką decyzję miały względy polityczne, a przede wszystkim prowadzona na Ukrainie przez rosyjską armię zbrojna inwazja. Gdy trafił do Polski, zawodnik musiał podpisać dokument, w którym deklarował brak poparcia dla Władimira Putina i prowadzonej przez niego polityki. Jak zaznacza, nie miał z tym najmniejszego problemu.

- Tak było i nie podpisałem niczego, z czym bym się nie zgadzał. Nie odczuwałem strachu. Co miałem zrobić? Bać się, siedzieć w Rosji i nie wiadomo co robić ze swoim życiem? To nie w moim stylu. Trochę więc zaryzykowałem. (...) Lepiej jednak żyć, jak chcesz, zgodnie z własnymi przekonaniami, w kraju, gdzie możesz robić to, co ci się podoba - oświadczył Semirunnij.

Polski zawodnik zaznacza, że przy podejmowaniu tak trudnej oraz ryzykownej decyzji mógł liczyć na pełne wsparcie ze strony rodziców oraz przyjaciół. - Moi rodzice cały czas mi ze wszystkim pomagają. To oczywiście była trudna decyzja, ale też byli za tym, żebym wyjechał. (...) Dobrze wybrałem przyjaciół w swoim życiu. Ani jeden mój kolega nie powiedział, że źle zrobiłem, wybierając Polskę - dodał Semirunnij.

Wyjazd z Rosji i przyjęcie polskiego obywatelstwa wywołało mnóstwo komplikacji dla Semirunniijego pod kątem życia osobistego. Bezpośredni kontakt z rodziną jest bardzo utrudniony. Jak sam zaznaczył, z ojcem od momentu wyjazdu się nie zobaczył, a z matką spotkał się rok temu we Włoszech. - Chciałbym, żeby przyjechali na igrzyska. Nie wiem jednak, czy tak się stanie - dodał po chwili zawodnik, zaznaczając, że wciąż nie jest pewny kwalifikacji olimpijskiej.

Semirunnij wyjeżdżając z Rosji i przyjmując polskie obywatelstwo, z miejsca stał się w Rosji wrogiem publicznym numer jeden. Tamtejsze media wprost nazywały go zdrajcą, a w mediach społecznościowych nie brakowało bardzo krytycznych komentarzy. Łyżwiarz szybki ma jednak bardzo zdecydowany pogląd na "hejterów".

- Mnie to śmieszy. Oni mojej decyzji nigdy nie zrozumieją. Szkoda tracić czas i energię na to, by każdemu odpisywać i tłumaczyć powroty swojej decyzji. (...) A co do krytyków i hejterów w Internecie, to nie czuję tego, że mam obowiązek się tłumaczyć. Niby mógłbym, ale po co, skoro i tak nie zrozumieją? - wyraził się jasno Semirunnij.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Władymir Semirunnij (po lewej) i Konrad Niedźwiedzki (po prawej) Tomasz Jarzębowski materiały prasowe

Władimir Semirunni Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Władimir Semirunni Radosław Jóźwiak materiały prasowe