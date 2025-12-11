Willi Weber od dekad uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci świata motorsportu. Choć sam nigdy nie ścigał się na torze, zyskał ogromny szacunek jako menadżer, negocjator i strateg stojący za sukcesami wielu kierowców. Największą sławę przyniosła mu jednak współpraca z Michaelem Schumacherem, którą rozpoczął w latach 80.

To właśnie Weber dostrzegł w młodym Niemcu potencjał na mistrza i stworzył mu warunki do szybkiego rozwoju. Wprowadził go do Formuły 1, gdzie Schumacher stał się ikoną, zdobywając aż siedem tytułów mistrza świata i zapisując się na stałe w historii tej dyscypliny.

Dziś, gdy o Schumacherze mówi się głównie w kontekście jego ciężkiego wypadku z 2013 roku i utajnionego stanu zdrowia, nazwisko Webera ponownie trafiło na czołówki mediów - niestety z powodów dramatycznych. Były menadżer kierowcy znów znalazł się w centrum zainteresowania, lecz tym razem jako... ofiara brutalnego przestępstwa.

Willi Weber ofiarą przestępców. Splądrowali jego dom

We wtorkowy wieczór Weber przeżył chwile grozy w swojej willi w Stuttgarcie. Jak podał "Bild", do włamania doszło krótko po tym, jak dom został wystawiony na sprzedaż. Do posiadłości wtargnęli napastnicy, którzy zastraszyli domowników, a następnie związali Webera, jego żonę oraz pomoc domową. 83-latek odniósł obrażenia, w tym podbite oko, co potwierdza bezwzględność sprawców.

"Mam podbite oko, detektywi są tutaj i rozmawiają ze mną. Czuję się fatalnie. Jestem w kompletnym szoku" - mówił Weber dziennikarzom "Bilda".

Jak donoszą niemieckie media, włamywacze splądrowali willę, uszkodzili sejfy i zabrali drogocenne przedmioty o wartości sięgającej kilkuset tysięcy euro. Na miejsce szybko wezwano służby, jednak przestępcy zdołali uciec przed ich przybyciem. Na razie nie wiadomo, czy policja wpadła na ich trop, a Weber i jego bliscy dochodzą do siebie po dramatycznych przeżyciach.

