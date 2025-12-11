Partner merytoryczny: Eleven Sports

Były menedżer Schumachera napadnięty we własnym domu. Wszystko na oczach małżonki

Amanda Gawron

Willi Weber znów na językach dziennikarzy z całego świata. Legendarny menadżer, który przed laty poprowadził Michaela Schumachera na szczyt Formuły 1, znów znalazł się w centrum uwagi - tym razem jako ofiara bezwzględnych napastników, którzy splądrowali jego dom, gdy on i jego bliscy przebywali wewnątrz budynku.

Dwóch mężczyzn w rozmowie w garażu zespołu Formuły 1, jeden w stroju wyścigowym Ferrari, kilku członków zespołu w tle na czerwonym tle związanym z teamem.
Willi Weber i Michael SchumacherROLAND WEIHRAUCH/DPAAFP

Willi Weber od dekad uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci świata motorsportu. Choć sam nigdy nie ścigał się na torze, zyskał ogromny szacunek jako menadżer, negocjator i strateg stojący za sukcesami wielu kierowców. Największą sławę przyniosła mu jednak współpraca z Michaelem Schumacherem, którą rozpoczął w latach 80.

To właśnie Weber dostrzegł w młodym Niemcu potencjał na mistrza i stworzył mu warunki do szybkiego rozwoju. Wprowadził go do Formuły 1, gdzie Schumacher stał się ikoną, zdobywając aż siedem tytułów mistrza świata i zapisując się na stałe w historii tej dyscypliny.

Dziś, gdy o Schumacherze mówi się głównie w kontekście jego ciężkiego wypadku z 2013 roku i utajnionego stanu zdrowia, nazwisko Webera ponownie trafiło na czołówki mediów - niestety z powodów dramatycznych. Były menadżer kierowcy znów znalazł się w centrum zainteresowania, lecz tym razem jako... ofiara brutalnego przestępstwa.

Willi Weber ofiarą przestępców. Splądrowali jego dom

We wtorkowy wieczór Weber przeżył chwile grozy w swojej willi w Stuttgarcie. Jak podał "Bild", do włamania doszło krótko po tym, jak dom został wystawiony na sprzedaż. Do posiadłości wtargnęli napastnicy, którzy zastraszyli domowników, a następnie związali Webera, jego żonę oraz pomoc domową. 83-latek odniósł obrażenia, w tym podbite oko, co potwierdza bezwzględność sprawców.

"Mam podbite oko, detektywi są tutaj i rozmawiają ze mną. Czuję się fatalnie. Jestem w kompletnym szoku" - mówił Weber dziennikarzom "Bilda".

Jak donoszą niemieckie media, włamywacze splądrowali willę, uszkodzili sejfy i zabrali drogocenne przedmioty o wartości sięgającej kilkuset tysięcy euro. Na miejsce szybko wezwano służby, jednak przestępcy zdołali uciec przed ich przybyciem. Na razie nie wiadomo, czy policja wpadła na ich trop, a Weber i jego bliscy dochodzą do siebie po dramatycznych przeżyciach.

Dwóch mężczyzn ubranych elegancko, przytulonych do siebie ze szczerymi uśmiechami na twarzach, jeden z nich ubrany w białą marynarkę, drugi w ciemny garnitur z fioletowym krawatem, w tle rozmyte światła i ludzie.
Willi Weber i Michael SchumacherSascha Schuermann AFP
Starszy mężczyzna w eleganckim garniturze z białą poszetką i ozdobnym szalikiem, stojący na tle nowoczesnych przeszklonych ścian, o pewnym wyrazie twarzy i starannie ułożonych siwych włosach.
Willi WeberFrank May AFP
Elegancka kobieta w długiej bordowej sukni i mężczyzna w czarnym smokingu uśmiechają się do siebie podczas oficjalnego wydarzenia wieczorowego, stojąc blisko siebie. Kobieta trzyma czarną torebkę, a mężczyzna unosi dłoń w geście pozdrowienia lub rozmow...
Willi Weber i Heike GeisslerHannes P AlbertAFP
