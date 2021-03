Ashleigh Barty awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Miami. Australijka, numer jeden kobiecego tenisa, pokonała w poniedziałek Białorusinkę Wiktorię Azarenkę, rozstawioną z numerem 14., 6:1, 1:6, 6:2.

Spotkanie miało zmienny przebieg. Pierwszy i trzeci set przebiegał pod dyktando Barty, natomiast drugi należał do Azarenki.



Duże emocje były w meczu Jeliny Switoliny z Petrą Kvitovą. Ukrainka przegrała pierwszego seta dość gładko 2:6. W drugim obie tenisistki wygrywały swoje podania aż do 11. gema, kiedy Czeszka została przełamana. Switolina w kolejnym zapewniła sobie zwycięstwo przy własnym serwisie.



Decydujący set był bardzo dziwny. Najpierw rozstawiona z "piątką" Ukrainka dwa razy przełamała podanie rywalki, obejmując prowadzenie 3:0, ale Kvitova, turniejowa "dziewiątka", wróciła do gry i już w szóstym gemie by remis po trzy.



Następnie serie przełamań mieliśmy w dziewiątym, 10. i 11. gemie. Lepsza o jedno była Switolina, która w 12. gemie, przy drugiej piłce meczowej, zakończyła pojedynek.

Wyniki 1/8 finału gry pojedynczej:

Ashleigh Barty (Australia, 1.) - Wiktora Azarenka (Białoruś, 14.) 6:1, 1:6, 6:2

Jelina Switolina (Ukraina, 5.) - Petra Kvitova (Czechy, 9.) 2:6, 7:5, 7:5

Aryna Sabalenka (Białoruś, 7.) - Marketa Vondroušova (Czechy, 19.) 6:1, 6:2





