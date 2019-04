Iga Świątek gra z Poloną Hercog w finale turnieju na kortach ziemnych w Lugano. To pierwszy seniorski finał WTA naszej 17-latki. Mecz został przerwany z powodu deszczu. Sprawdzaj wynik na żywo w Interii!

Świątek to najmłodsza polska zawodniczka w finale turnieju WTA. Agnieszka Radwańska, gdy w lipcu 2007 roku triumfowała w Sztokholmie, miała 18 lat i cztery miesiące. Świątek 31 maja skończy 18 lat.



Juniorska mistrzyni Wimbledonu w najnowszym rankingu WTA wskoczy do pierwszej setki. Jeśli wygra finał, może być nawet na 72. miejscu, jeśli nie, znajdzie się w dziewiątej dziesiątce.

Zwyciężczyni turnieju zarobi 43 tys. dolarów, pokonana - 21,4 tys.

Finał przyszło rozgrywać zawodniczkom w chłodnym, wietrznym i deszczowym Lugano. Obie przystąpiły do gry w bluzach i getrach. Jako pierwsza serwowała Świątek i wygrała otwierającego gema ze starszą o 10 lat Słowenką po długiej wymianie na koniec.

Przy swoim podaniu Hercog potwierdziła, że tanio nie sprzeda skóry młodej Polce, uważanej za faworytkę spotkania. Słoweńska tenisistka wygrała drugiego gema do 15. W trzecim Świątek dała się przełamać i to do zera. Rywalka objęła prowadzenie 2:1. Świątek natychmiast odrobiła stratę przełamania, wykorzystując trzecią piłkę na przełamanie.

Długi piąty gem zakończył się trzecim przełamaniem z kolei, tym razem na korzyść Hercog. Przy stanie 3:2 dla Słowenki mecz został przerwany z powodu opadów deszczu.



Iga Świątek - Polona Hercog (Słowenia) 2:3 mecz przerwany

