Jest decyzja ws. Lewandowskiego. Hansi Flick potwierdził wszystkie domysły

FC Barcelona niedawno odzyskała prowadzenie w tabeli rozgrywek La Liga. Przed tygodniem "Duma Katalonii" wygrała na wyjeździe z Betisem 5:3. Podopieczni Hansiego Flicka są niepokonani od sześciu spotkań, a ostatnią porażkę doznali 26 października, gdy ulegli Realowi Madryt (1:2). Zespół z Katalonii ma obecnie cztery punkty przewagi nad "Królewskimi".

Znamy skład Barcelony na mecz z Osasuną

Przed FC Barceloną mecz z Osasuną w ramach 16. kolejki La Liga. Koło południa pojawiła się kadra na to spotkanie. Na próżno w niej można było szukać Wojciecha Szczęsnego. Okazało się, że polski bramkarz ma zapalenie żołądka i jelit, co wyklucza go z gry.

Od rana hiszpańskie media przewidywały składy na to spotkanie i były jednomyślne. "Sport", "Mundo Deportivo" i "Marca" były zgodne i typowały, że Lewandowski rozpocznie mecz na ławce. Te przewidywania się potwierdziły.

Skład Barcelony na mecz z Osasuną: Garcia - Kounde, Cubarsi, Martin, Balde - Garcia, Pedri, Raphinha - Yamal, Torres, Rashford

Początek spotkania FC Barcelona - Osasuna o godz. 18:30. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić na stronie sport.interia.pl.

