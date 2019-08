Magda Linette pokonała 6:3, 6:4 Australijkę Astrę Sharmę w 1. rundzie wielkoszlemowego US Open. W kolejnej zmierzy się ze zwyciężczynią spotkania Naomi Osaka - Anna Blinkowa.

Tenisistka z Poznania ma świeżo w pamięci doskonały wynik w Nowym Jorku, bowiem to własnie w tym mieście w sobotę wygrała turniej WTA.

W US Open 27-letniej Linette dotąd nie wiodło się najlepiej. Nasza zawodniczka tylko raz, przed czterema laty, awansowała w tym wielkoszlemowym turnieju do drugiej rundy, jednak zazwyczaj nie sprzyjał jej los, bo mierzyła się z wymagającymi przeciwniczkami. Tym razem naprzeciwko 53. w rankingu Polki stanęła notowana na 94. miejscu na liście WTA Sharma. 24-letnia Australijka w tym roku dopiero zadebiutowała w głównej drabince Wielkiego Szlema i jeszcze wiele musi się nauczyć, by święcić sukcesy w imprezach tej rangi.

Linette zrewanżowała się tej przeciwniczce za porażkę w ich jedynym wcześniej pojedynku. W kwietniu w Bogocie w 2. rundzie Sharma wygrała w takim samym rozmiarze 6:4, 6:3.

I set



Pierwszy gem był bardzo szybki i pewnie wygrany przez Polkę, ale drugi był bardzo zacięty i trwał siedem minut. Ostatecznie lepsza była Sharma, która doprowadziła do remisu.



Linette wygrywa swój gem serwisowy. Robi to bez problemu, czekając na błędy rywalki podczas wymian.

Znowu bardzo długi gem. Polka miała dwa break-pointy, niestety niewykorzystane. Linette dużo biega, ale popisała się kilkoma ciekawymi zagraniami szczególnie po crossie. Mecz trwa już 25 minut, a tylko cztery gemy za nami.



Spokojnie, do celu. Linette jest bardzo pewna podczas swoich gemów serwisowych, pozostaje tylko "przełamać" rywalkę. Na razie dobra gra Polki. Prowadzi 3:2.

Wyrównanie. Sharma bardzo dobrze serwowała, dyktowała warunki na korcie. Pokazuje różnymi gestami jak bardzo jest zmotywowana.



Australijka wciąż bez break-pointa. Linette mało efektownie, ale wygrywa swojego gema. Z ciekawych statystyk, Sharma ma 14 niewymuszonych błędów, a Linette - 7.

Przełamanie. Linette napracowała się, ale jest nagroda. Wyróżniła się szczególnie pięknym zagraniem beckhandowym po linii, ale w całym gemie grała bardzo dobrze. Coraz bliżej zwycięstwa w pierwszym secie.



Nie było tak spokojnie, Sharma miała szansę wygrać gema, ale Linette świetnie czuje się mentalnie. Wygrywa seta. Kończy go pięknym zagraniem forhendowym po crossie.

II set



Bez przerwy obie zawodniczki przystąpiły do meczu. Serwuje Sharma.

Linette obejmuje prowadzenie w drugim secie. Wygrywa gema bez straty punktu. Bardzo dobrze to wygląda.



Mądra gra tenisistki z Poznania. Nie szarpie się, imponuje konsekwencją, choć od czasu do czasu przechodzi do odważnej ofensywy. Jest 2:0.

Astra Sharma wygrywa pierwszego gema w tym secie. Polka bez szansy na drugie przełamanie w meczu. Cały czas jest w korzystniejszej sytuacji. Ma seta, ma jedno przełamanie.



Zrobiło się niebezpiecznie. Sharma miała kilka okazji, by wygrać tego gema. Gra bardzo agresywnie, Polka zepchnięta do obrony. Linette przetrzymała napór.

Przegrany gem przy serwisie Australijki, choć było blisko na przełamanie, a potem dziwna sytuacja. Prowadzenie 40:0 i Linette traci tą gigantyczną przewagę. Na szczęście w decydującym momencie opanowała nerwy, przypieczętowała gema świetnym serwisem. Gra Polki może się podobać.

Australijka wygrywa gema po skrócie. Polka dobiega, ale zagrywa w siatkę. Trochę żal, bo Linette cały czas stawia rywalkę pod presją.



"Trzymaj" krzyknęła Linette po jednym z zagrań. Jest bardzo zmobilizowana i czuje bliskość zwycięstwa. Dzieli ją już tylko gem od II rundy US Open.

Z niecierpliwością czekamy na 10 gem, oby ostatni. Polka nie przegrała jeszcze gema serwisowego, obroniła dwa break-pointy. Przewaga mentalna jest więc po stronie Linette.



Tym gemem Polka całkowicie zasłużyła na zwycięstwo w meczu. Przegrywała 0:40 i odrobiła straty z nawiązką. Wymiana przy stanie 30:40 była godna turnieju Wielkiego Szlema. Ważne zwycięstwo Linette. Wielkie gratulacje.

Magda Linette - Astra Sharma 6:3, 6:4