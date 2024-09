Słynny tenisista nie wytrzymał. Zaczął błagać. “Nie przegrywajcie na moim ostatnim turnieju”

Twardy orzech do zgryzienia Johna McEnroea

Bjorn Borg przyznał, że ma przeczucie, iż jego drużyna odczaruje w tej edycji statystyki. To twardy orzech do zgryzienia dla McEnroe’a, ponieważ za tenisistami Europy przemawiają wyższe pozycje w rankingu. W rozmowie z mediami na konferencji przed rozpoczęciem pierwszego dnia rywalizacji Amerykanin stwierdził, że to prawda, ale duch drużyny może zdziałać cuda.

John McEnroe błaga: “Nie przegrywajcie na moim ostatnim turnieju”

- To mój ostatni raz w roli kapitana, a że była to świetna przygoda, to byłoby cudownie odejść w wielkim stylu. Mamy wspaniały zespół. Jest tu teraz dużo energii. W weekend będzie jeszcze więcej. Jesteśmy nastawieni na to, aby dać z siebie wszystko. Jeśli przegramy - chłopaki, nie przegrywajcie na moim ostatnim turnieju - błagał żartobliwie swoich zawodników McEnroe.