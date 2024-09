Carlos Alcaraz i spółka chcą przerwać złą passę. Już odgrażają się rywalom

Jedne z największych gwiazd światowego tenisa zjechały się do Berlina na Laver Cup 2024 . Niby to turniej towarzyski, ale naszpikowany tak zacnymi nazwiskami, że wszyscy fani i eksperci to właśnie tutaj kierują swoją uwagę.

W ostatnich dwóch edycjach to Team World sięgali po trofeum. Przed tegoroczną Drużyną Świata w składzie Ben Shelton, Taylor Fritz, Francisco Cerundolo, Alejandro Tabilo, Frances Tiafoe i Thanasi Kokkinakis stoi więc zadanie obrony tytułu. Muszą się jednak mieć na baczności, ponieważ Zespół Europy jest głodny zwycięstwa i z tego, co powiedział jego kapitan, legendarny Bjorn Borg , na konferencji prasowej przed rozpoczęciem zawodów, w tym roku jego gracze odwrócą losy imprezy.

Bjorn Borg przewiduje koniec. Europa popsuje szyki Światowi

Zverev mówi wprost: "Tu wszyscy są mistrzami". Stawia warunek Dimitrovi

Później postawił jednak pewien warunek Grigorowi Dimitrovi, który zastąpił w rozgrywkach Rafaela Nadala . Zażartował, że jeśli Europa uniesie w górę puchar Lavera, to Bułgar będzie musiał zrobić to, co zrobił Novak Djokovic podczas ich niedawnego meczu pokazowego - zdjąć koszulkę i zatańczyć przed fanami.



Niemiec miał na konferencji dobry nastrój, i to nie tylko ze względu na to, że zagra przed rodzimymi kibicami. Wszyscy zdawali się dobrze ze sobą dogadywać i wierzyć w stwierdzenie “do trzech razy sztuka" . Czy uda im się pokonać Świat? Czekamy na odzew ekipy pod wodzą Johna McEnroe’a.