Rywalka wysłała sygnał Idze Świątek. Imponujący początek, debiutantka bez szans

Jessica Pegula do Londynu przyjeżdżała jako piąta najwyżej rozstawiona tenisistka w trzecim tegorocznym turnieju wielkoszlemowym . Na kilkanaście godzin przed swoim pierwszym pojedynkiem przesunęła się jednak o "oczko" wyżej. Z bólem przegrała Aryna Sabalenka. Białorusinka także pojawiła się na Wyspach, próbowała trenować, lecz ból ramienia nie pozwolił jej na skuteczną rywalizację. W trosce o zdrowie musiała odpuścić, oficjalny komunikat pojawił się w poniedziałkowe popołudnie. "Jestem załamana, że muszę wam przekazać, że w tym roku nie zagram w Wimbledonie. Próbowałam wszystkiego, aby móc tutaj wystartować, jednak moje ramię nie chciało współpracować" - napisała Białorusinka w mediach społecznościowych .

Idze Świątek ubyła więc jedna z największych rywalek. Nie zmienia to faktu, że Polka z niepokojem musi patrzeć na poczynania kilku innych zawodniczek. Do tego grona śmiało możemy zaliczyć Jessikę Pegulę, zwłaszcza po tym co pokazała na otwarcie imprezy w Londynie. Na "dzień dobry" przeciwniczką Amerykanki była jej krajanka, Ashlyn Krueger. Młodsza ze sportsmenek dopiero po raz pierwszy zagrała w głównej imprezie na londyńskiej trawie. Kibice nie wiedzieli czego dokładnie się po niej spodziewać.