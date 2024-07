Sabalenka już za burtą, ale co się wydarzyło u Gauff. Mecz zakończony po 64 minutach

Wiemy już, że Amerykanka utrzyma tę lokatę także po Wimbledonie, niezależnie od rezultatu osiągniętego przez zawodniczkę ze Stanów Zjednoczonych. Wszystko przez dzisiejsze wycofanie Białorusinki ze zmagań w stolicy Wielkiej Brytanii . Żadna rywalka nie ma już w tym momencie nawet matematycznych szans, by wyprzedzić mistrzynię US Open 2023 w rankingu WTA. Dzięki temu pozostanie za plecami Igi Świątek po turnieju w Londynie.

20-latka na pewno bardzo chciała zmazać plamę po ubiegłorocznym występie, gdzie odpadła już na "dzień dobry" po porażce z Sofią Kenin . Teraz rywalką Amerykanki znów okazała się jej rodaczka, ale znacznie mniej utytułowana. I można to było dostrzec również na korcie. Caroline Dolehide miała spore problemy, by dotrzymać kroku wiceliderce rankingu WTA.

Dominacja Coco Gauff. Świetny początek Wimbledonu dla Amerykanki

Już w gemie otwarcia 25-latka straciła podanie, mimo że prowadziła i miała okazję na zamknięcie. Chwilę później zapachniało jeszcze większą wpadką. Było 40-0 dla Dolehide, a mimo to doszło do równowagi. Tym razem Caroline oddaliła jednak zagrożenie i dopisała w końcu gema do swojego dorobku, ale na więcej Gauff już nie pozwoliła w pierwszym secie. Coco dobrze serwowała, nieźle funkcjonowało jej newralgiczne uderzenie, czyli forehand. I przełożyło się to na wynik premierowej partii, która zakończyła się rezultatem 6:1.