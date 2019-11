Puchar Davisa. Wyłoniono ćwierćfinalistów

Serbscy tenisiści, z Novakiem Djokoviciem w składzie, wygrali z Francją 2:1 w meczu grupy A finałowego turnieju Pucharu Davisa w Madrycie i awansowali do ćwierćfinału. Stawkę uczestników fazy pucharowej uzupełnili też: Brytyjczycy, Rosjanie, Niemcy i Argentyńczycy.

Serbowie wygrali oba czwartkowe pojedynki singlowe - będący wiceliderem światowej rankingu Djoković pewnie wygrał z Benoit Paire 6:3, 6:3. Honorowy punkt dla "Trójkolorowych" wywalczył debel Pierre-Hugues Herbert - Nicolas Mahut, niedzielni triumfatorzy kończącego sezon turnieju masters.

Wynikiem 2:1 zakończyły się też czwartkowe spotkania Niemcy - Chile w gr. C oraz W.Brytania - Kazachstan w gr. E. Niemcy w Madrycie grają bez swojego lidera Alexandra Zvereva. Brytyjczycy z kolei w czwartek wystąpili bez odbudowującego karierę po przewlekłych kłopotach zdrowotnych Andy'ego Murraya.

Rosjanie i Argentyńczycy tego dnia nie rywalizowali, ale musieli czekać do zakończenia fazy grupowej, by poznać swoje dalsze losy w tej imprezie. Awansowali bowiem do ćwierćfinału jako dwie drużyny z drugich miejsc w tabeli z najlepszym bilansem.

Rywalizacja w fazie pucharowej rozpocznie się jeszcze w czwartkowy wieczór, gdy Australijczycy zmierzą się z Kanadyjczykami, którzy już wcześniej zakończyli zmagania w grupach. Drużyna z antypodów zagra tym razem bez Nicka Kyrgiosa. We wcześniejszych dwóch pojedynkach zapewnił on jej dwa punkty w singlu.

Pozostałe ćwierćfinały odbędą się w piątek. Hiszpanie spotkają się z Argentyńczykami, Serbowie z Rosjanami, a Brytyjczycy z Niemcami. Gospodarze turnieju będą musieli sobie wówczas radzić bez Roberto Bautisty Aguta. Jak podano, wyjechał on z powodów rodzinnych.

Puchar Davisa przeszedł reformę i od tego roku triumfator jest wyłaniany w nowej formule. W turnieju finałowym brało udział 18 zespołów, które zostały podzielone na sześć grup. Triumfatorzy oraz dwie najlepsze ekipy z drugich pozycji awansowały do ćwierćfinałów i od tej fazy rywalizacja toczyć się będzie systemem pucharowym. Na mecz składają się dwa pojedynki singlowe i debel. Finał zaplanowano na niedzielę.

Wyniki 4. dnia:

grupa A

Francja - Serbia 1:2

Jo-Wilfried Tsonga - Filip Krajinovic 5:7, 6:7 (5-7)



Benoit Paire - Novak Djoković 3:6, 3:6



Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut - Janko Tipsarevic, Viktor Troicki 6:4, 6:4

M W P sety

1. Serbia 2 2 0 5-1 10-2 - awans do ćwierćfinału



2. Francja 2 1 1 3-3 6-7



3. Japonia 2 0 2 1-5 3-10

grupa B

1. Hiszpania 2 2 0 5-1 11-2 - awans do ćwierćfinału

2. Rosja 2 1 1 4-2 8-6 - awans do ćwierćfinału

3. Chorwacja 2 0 2 0-6 1-12

grupa C

Chile - Niemcy 1:2

Nicolas Jarry - Philipp Kohlschreiber 4:6, 3:6



Cristian Garin - Jan-Lennard Struff 6:7 (3-7), 7:6 (9-7), 7:6 (10-8)



Garin, Jarry - Kevin Krawietz, Andreas Mies 6:7 (3-7), 3:6

1. Niemcy 2 2 0 5-11 11-4 - awans do ćwierćfinału

2. Argentyna 2 1 1 3-3 8-6 - awans do ćwierćfinału

3. Chile 2 0 2 1-5 2-11

grupa D

1. Australia 2 2 0 5-1 10-3 - awans do ćwierćfinału

2. Belgia 2 1 1 3-3 7-7

3. Kolumbia 2 0 2 1-5 4-11

grupa E

W.Brytania - Kazachstan 2:1

Kyle Edmund - Michaił Kukuszkin 6:3, 6:3



Daniel Evans - Aleksander Bublik 7:5, 4:6, 1:6



Jamie Murray, Neal Skupski - Andrej Gołubiew, Aleksander Niedowiesow 6:1, 6:4

1. W.Brytania 2 2 0 4-2 9-5 - awans do ćwierćfinału

2. Kazachstan 2 1 1 3-3 7-7

3. Holandia 2 0 2 2-4 5-10

grupa F

1. Kanada 2 2 0 4-2 9-5 - awans do ćwierćfinału

2. USA 2 1 1 3-3 7-8

3. Włochy 2 0 2 2-4 7-10

Pary ćwierćfinałowe:

Australia - Kanada

Serbia - Rosja

Argentyna - Hiszpania

W. Brytania - Niemcy