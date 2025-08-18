Partner merytoryczny: Eleven Sports

Stal Rzeszów ma jasny plan. Mogą ściągnąć gwiazdę z PGE Ekstraligi

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Ostatnie tygodnie dla Texom Stali Rzeszów były niepokojące. W przestrzeni medialnej pojawiały się różne głosy, niektóre były bardzo niekorzystne. Wszystko jednak wyjaśniła konferencja prasowa, na której prezes Michał Drymajło i Pani Katarzyna Marszałek uspokoili nastroje. Pozytywna aura utrzymała się do niedzieli, bowiem zespół w półfinale pokonał faworyzowaną FOGO Unię Leszno. Klub jednak może za chwilę solidnie się wzmocnić, jeśli uda się sprowadzić gwiazdę Stelmetu Falubazu Zielona Góra, Rasmusa Jensena.

Rasmus Jensen trafi do Texom Stali Rzeszów?
Rasmus Jensen trafi do Texom Stali Rzeszów?Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński

Różne informacje napływały z Rzeszowa, ale jedno jest pewne. Klub zmierza ku dobremu. Zarówno odchodzący po sezonie prezes Michał Drymajło, jak i rada nadzorcza chcą, by Stal była silna. W zespole zabraknie jednak Taia Woffindena, który miał zażądać podwyżki. Sam prezes Drymajło opowiedział na konferencji, że aż go zmroziło, kiedy to usłyszał - Gdy zobaczyłem jakie przedstawił nam warunki finansowe, to powiedziałem Tai'owi, że życzę mu powodzenia w nowym klubie - mówił.

Rasmus Jensen trafi do Stali Rzeszów?

Gwiazda Stelmetu Falubazu Zielona Góra w tym sezonie przeżywa kryzys, choć rok wcześniej był nominowany do tytułu niespodzianki PGE Ekstraligi. Tragicznie to wyglądało na początku roku, jednak w drugiej połowie rundy zasadniczej Duńczyk lekko się poprawił, gdyż w tej fazie sezonu jego średnia wynosi prawie 1,5 punktu na bieg. To nadal nie jest poziom, na który go stać. Jensen jednak pożegna się z klubem, a zastąpi go Dominik Kubera.

To spora szansa dla Stali Rzeszów. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że ma być zainteresowany Duńczykiem. Podobnie zresztą jak Wybrzeże Gdańsk. Tutaj Jensen w przeszłości jeździł w Metalkas 2. Ekstralidze, gdzie zawsze był czołowym zawodnikiem tych rozgrywek. Jedno jest pewne, ten kto zgarnie Duńczyka, ten dużo zyska, bo na zaplecze PGE Ekstraligi jest to klasowy zawodnik. To bardzo wysoka jakość, a cena adekwatna do roli, bowiem wynagrodzenie zawodnika nie powinno przekroczyć 500 tysięcy za podpis i 5 tysięcy za punkt.

Euforia w Stali Rzeszów. Czegoś takiego nie było od lat

W Rzeszowie od niedzieli panuje euforia, cały stadion i sztab szkoleniowy wybuchł, kiedy gospodarze w 14 biegu w starciu z FOGO Unia Leszno wygrali podwójnie. Dzięki temu zwyciężyli mecz i są drugą drużyną w lidze, która pokonała leszczyński zespół. Jako pierwsi dokonali tego Cellfast Wilki Krosno.

Mimo jednopunktowej zaliczki w Rzeszowie nie wyobrażają sobie, by jechać do Leszna z opuszczoną głową. Nastroje są bojowe - Nie wiem ile będzie, Nie wiem czy wygramy, czy przegramy, ale wiem jedno, na pewno będziemy walczyć, będziemy walczyć dla Was - mówił Michał Drymajło dla PodkarpacieLive.

Dwóch uśmiechniętych mężczyzn w zielonych koszulkach sportowych podczas spaceru po stadionie żużlowym, w tle pozostali członkowie drużyny oraz trybuny z kibicami.
Rasmus Jensen i Leon MadsenTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Przemysław Pawlicki i Rasmus Jensen
Przemysław Pawlicki i Rasmus JensenPaweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Michał Drymajło, prezes Stali Rzeszów.
Michał Drymajło, prezes Stali Rzeszów.Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński

