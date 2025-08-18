Różne informacje napływały z Rzeszowa, ale jedno jest pewne. Klub zmierza ku dobremu. Zarówno odchodzący po sezonie prezes Michał Drymajło, jak i rada nadzorcza chcą, by Stal była silna. W zespole zabraknie jednak Taia Woffindena, który miał zażądać podwyżki. Sam prezes Drymajło opowiedział na konferencji, że aż go zmroziło, kiedy to usłyszał - Gdy zobaczyłem jakie przedstawił nam warunki finansowe, to powiedziałem Tai'owi, że życzę mu powodzenia w nowym klubie - mówił.

Rasmus Jensen trafi do Stali Rzeszów?

Gwiazda Stelmetu Falubazu Zielona Góra w tym sezonie przeżywa kryzys, choć rok wcześniej był nominowany do tytułu niespodzianki PGE Ekstraligi. Tragicznie to wyglądało na początku roku, jednak w drugiej połowie rundy zasadniczej Duńczyk lekko się poprawił, gdyż w tej fazie sezonu jego średnia wynosi prawie 1,5 punktu na bieg. To nadal nie jest poziom, na który go stać. Jensen jednak pożegna się z klubem, a zastąpi go Dominik Kubera.

To spora szansa dla Stali Rzeszów. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że ma być zainteresowany Duńczykiem. Podobnie zresztą jak Wybrzeże Gdańsk. Tutaj Jensen w przeszłości jeździł w Metalkas 2. Ekstralidze, gdzie zawsze był czołowym zawodnikiem tych rozgrywek. Jedno jest pewne, ten kto zgarnie Duńczyka, ten dużo zyska, bo na zaplecze PGE Ekstraligi jest to klasowy zawodnik. To bardzo wysoka jakość, a cena adekwatna do roli, bowiem wynagrodzenie zawodnika nie powinno przekroczyć 500 tysięcy za podpis i 5 tysięcy za punkt.

Euforia w Stali Rzeszów. Czegoś takiego nie było od lat

W Rzeszowie od niedzieli panuje euforia, cały stadion i sztab szkoleniowy wybuchł, kiedy gospodarze w 14 biegu w starciu z FOGO Unia Leszno wygrali podwójnie. Dzięki temu zwyciężyli mecz i są drugą drużyną w lidze, która pokonała leszczyński zespół. Jako pierwsi dokonali tego Cellfast Wilki Krosno.

Mimo jednopunktowej zaliczki w Rzeszowie nie wyobrażają sobie, by jechać do Leszna z opuszczoną głową. Nastroje są bojowe - Nie wiem ile będzie, Nie wiem czy wygramy, czy przegramy, ale wiem jedno, na pewno będziemy walczyć, będziemy walczyć dla Was - mówił Michał Drymajło dla PodkarpacieLive.

Rasmus Jensen i Leon Madsen TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Przemysław Pawlicki i Rasmus Jensen Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Michał Drymajło, prezes Stali Rzeszów. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński