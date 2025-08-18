Izraelskie media nie odpuszczają. Naprawdę to napisano. "Polska kontynuuje ataki"

Wielką burzę wywołał transparent kibiców Rakowa Częstochowa, którzy podczas domowego meczu z Maccabi Hajfa w trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji napisali: "Izrael morduje, a świat milczy".

Ultrasi izraelskiego klubu nie pozostali dłużni. Podczas rewanżowego spotkania na obiekcie w węgierskim Debreczyn wywieszono skandaliczny napis o treści: "Mordercy od 1939", zwracając się do Polaków. Wszystkie te incydenty były komentowane zarówno przez polskie, jak i izraelskie media.

Izraelskie media reagują na transparent kibiców Radomiaka. "Ostre przesłanie"

Jak się okazało, wojna na polityczno-historyczne banery jeszcze się nie skończyła. Podczas niedzielnego meczu Radomiaka Radom z Jagiellonią Białystok w piątej kolejce Ekstraklasy kibice gospodarzy wywiesili transparent, na którym napisano: "Izrael morduje Palestyńczyków. Polacy ratowali Żydów podczas II Wojny Światowej".

Na kolejną reakcję dziennikarzy i ekspertów z Izraela nie trzeb było czekać zbyt długo. "Emocje w Polsce wciąż nie osłabły po zamieszaniu wywołanym transparentem, którym kibice Maccabi Hajfa machali podczas rewanżowego meczu eliminacji Ligi Konferencji" - odnotowano na łamach ynet.co.il, gdzie napis z meczu Radomiaka nazwano "ostrym przesłaniem".

"Transparent został sfotografowany i spotkał się z dużym poparciem użytkowników mediów społecznościowych, ale nie został wspomniany w oficjalnych publikacjach drużyn" pisze portal mako.co.il. Tam również przypomniano to, co Izraelczycy napisali w rewanżu z Rakowem. "W zeszły czwartek kibice Maccabi Hajfa wszczęli zamieszki, które spotkały się z ostrymi reakcjami i na razie nie wiadomo, jak się zakończą. Do fali protestów dołączyli również kibice polskiej drużyny Radomiaka Radom" - dodano.

"Polska kontynuuje ataki na Izrael i Maccabi Hajfa" - to z kolei tytuł artykułu na israelhayom.co.il. "Prezes Yaakov Shahar przeprosił już za transparent, który kibice jego drużyny wywiesili podczas zeszłotygodniowego meczu rewanżowego, z napisem "Mordercy od 1939 roku", nawiązującym do działań Polaków w czasie Holokaustu. Jego próba uspokojenia sytuacji nie powiodła się, co pokazano wczoraj podczas meczu polskiej ligi, w którym Jagiellonia Białystok grała z Radomiakiem".

Oprócz tego ostatni z portali podkreślał, że "żaden z pracowników ochrony na stadionie w Białymstoku nie zażądał od kibiców Radomiaka zdjęcia transparentu, który wisiał przez cały mecz". Izraelczycy nie spodziewają się także reakcji ze strony PZPN.

