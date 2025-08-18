To dlatego Armand Duplantis nie atakował w Polsce rekordu świata. Niesamowita nagroda

W skrócie Armand Duplantis ponownie zachwycił kibiców na Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej, jednak nie zdecydował się na próbę bicia rekordu świata.

Szwed postawił na taką wysokość, by zdobyć unikalny pierścień z diamentem, symbol MVP imprezy.

Pierścień stanowi wyjątkowe trofeum, którego projekt nawiązuje do lekkoatletycznych tradycji i pamięci o Kamili Skolimowskiej.

Armand Duplantis przed przyjazdem do Chorzowa na Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej zaliczanego do Diamentowej Ligi pobił rekord świata w skoku o tyczce. Dokonał tego w Budapeszcie, windując poprzeczkę na wysokość 6,29 m. To był 13. rekord globu Szweda.

Trudno było zatem przypuszczać, że w Polsce będzie chciał znowu pobić swój rekord świata, choć warunki ku temu były sprzyjające. Na Superauto.pl Stadionie Śląskim było ciepło, a publiczność mocno wspierała "Mondo".

- Uwielbiam tu skakać, atmosfera jest szalona! Czuję, że wspiera mnie tu naprawdę dużo ludzi, na trybunach widzę swoje podobizny, czy hasła z imieniem i nazwiskiem. Czuję się naprawdę kochany i doceniany - mówił Duplantis.

Zaraz jednak dodał:

Było mi nieco trudniej, nogi nie dawały tego samego, co w Budapeszcie. Były trochę zmęczone, co jest w pełni naturalne i zrozumiałe. Ogólnie czuję się dobrze, pomimo tej sytuacji starałem się mocno powalczyć.

Walka o zwycięstwo w skoku o tyczce w Chorzowie zakończyła się na wysokości 6,10 m. Trzy razy poprzeczkę strącił Grek Emmanouil Karalis, a Duplantis przeskoczył ją w drugiej próbie.

Mimo wygranej Szwed zdecydował się skakać dalej. Wydawało się, że poprzeczka zostanie zawieszona na wysokości 6,30 m, ale jednak Duplantis poprosił sędziów o niższą wysokość, czym zaskoczył publiczność. Jak się jednak okazuje, to była czysta kalkulacja. Poszło o... pierścień z diamentem. Duplantis miał już taki jeden w kolekcji i chciał dołożyć do niego drugi.

Taki pierścień tylko w Polsce. To znak firmowy Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej

Wysokość, jaką podyktował sędziom, zdeterminował... bieg na 400 metrów przez płotki. W nim znakomity czas uzyskał Norweg Karsten Warholm. Czas 46,28 sek. to był najlepszy w tym roku wynik na świecie, ale też rekord Diamentowej Ligi i rekord Memoriału. To także trzeci czas w historii tego dystansu.

- Mondo dlatego skakał 6,20 m, bo tyle wystarczyło mu, by pokonać Karstena. On to miał wyliczone, jak w ubiegłym roku, kiedy zakładał, że Jakob Ingebrigtsen będzie miał rekord świata. Mama mu wtedy wyliczyła, że też musi pobić rekord świata. I zrobił to - przyznał Marcin Rosengarten, organizator Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej.

Duplantis ostatecznie nie przeskoczył 6,20 m w sobotę w Chorzowie.

To on właśnie był pierwszym lekkoatletą w historii tej imprezy, który sięgnął po pierścień z diamentem. Ten od roku trafia do tych sportowców, którzy otrzymają tytuł MVP Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej. Ten trafia do autora najlepszego wyniku dnia spośród wszystkich konkurencji.

To jest nasz pomysł. Nikt inny tego nie robi

- Pierścień ma wymiar czysto symboliczny. Chcemy, żeby jako młody mityng w diamentowym gronie, ta impreza zyskała jakąś tożsamość. Czymś się wyróżniła. To właśnie taki element - wyjaśniał.

Złoto i diament. Karsten Warholm sięgnął po wyjątkowe trofeum, ale nie założy go na palec

Sam pierścień został zaprojektowany tak, aby w sposób pośredni nawiązać do sportu. Przede wszystkim, będzie na nim wygrawerowana nazwa mityngu i jego data. Kamień został umiejscowiony centralnie, w niewielkim zagłębieniu - przypominającym dziurę w ziemi po uderzeniu młota. To, jak wiadomo, konkurencja uprawiana przez upamiętnianą Kamilę Skolimowską. Schodkowa forma obudowy jest z kolei inspirowana greckimi amfiteatrami. To stamtąd pochodzi w końcu ruch olimpijski. A to olimpijską mistrzynią przede wszystkim nazywamy Skolimowską.

Pierścień przypominający nieco te, jakie zakładają mistrzowie NBA, jest ze złota, a w centralnym punkcie ma trzykaratowy diament. Finansują go organizatorzy mityngu, a wartość tej nagrody to kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Myślę, że to obiecujący start przed mistrzostwami świata Tokio. Zdobyłem pierścień MVP, ale nie będę z nim biegał na palcu. Nie jestem typem człowieka, który lubi pierścienie. Będzie świetnie wyglądał na półce. Miło go mieć, ale przyjechałem tu po szybkie czasy. "Mondo" był w tym roku dżentelmenem, chciał, żebym go miał (śmiech), doceniam to

Karsten Warholm robi sobie zdjęcie z pierścieniem Adam Warżawa PAP

Armand Duplantis Adam Warżawa PAP

Karsten Warholm Paweł Skraba materiały prasowe