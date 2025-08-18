Cała sytuacja rozpoczęła się od nieobecności Roberta Lewandowskiego na ostatnim zgrupowaniu reprezentacji. W odpowiedzi Michał Probierz zdecydował się na odważny krok - odebrał mu opaskę kapitana, co wywołało medialną burzę i szeroką debatę w środowisku piłkarskim. Choć selekcjoner wkrótce podał się do dymisji, a dziś reprezentację poprowadzi już nowy trener, Jan Urban, temat wciąż nie ucichł.

Tymoteusz Puchacz powiedział, co sądzi o Robercie Lewandowskim

Na temat Roberta Lewandowskiego i jego roli w reprezentacji Polski w ostatnich miesiącach wypowiadali się liczni eksperci, dziennikarze, działacze, a nawet... sami piłkarze. Teraz do tego grona dołączył także Tymoteusz Puchacz. 26-latek powiedział wprost, co sądzi o legendarnym polskim napastniku.

"Mam swoje zdanie. Uważam, że Robert jest wielką osobistością. Już nawet nie w piłce, ale ogólnie. To taka osoba, że jeśli polecisz do Włoch, Stanów, Anglii... każdy wie, kim jest Lewandowski. Dla mnie to postać, której wolno więcej i zasługuje na to, aby szanować wszystko to, co zrobił. Wiele zrobił dla reprezentacji i dla naszego kraju. Daje znakomity przykład młodym ludziom" - podkreślił w Radiu ZET.

Zapytany o aferę z Robertem Lewandowskim i Michałem Probierzem w rolach głównych, Puchacz bez chwili zawahania stwierdził, że jego zdaniem selekcjoner popełnił ogromny błąd, pozbawiając tak legendarnego piłkarza opaski trenerskiej tylko i wyłącznie z powodu nieobecności na zgrupowaniu.

"Myślę, że do takich sytuacji nie powinno dochodzić. Ok, trener zawsze ma władzę i robi to, co uważa, ale w mojej głowie jest taka myśl: "Bogu nie można zabrać tego, co boskie". W mojej głowie Roberta też nie da się dotknąć. Na skalę nie tylko Polski, ale i świata - jest nietykalny" - podsumował zawodnik, który w seniorskiej reprezentacji Polski zadebiutował 1 czerwca 2021 roku w meczu towarzyskim z Rosją.

Obecny selekcjoner Jan Urban miał już przeprowadzić rozmowę z Robertem Lewandowskim na temat jego powrotu do reprezentacji. Na ten moment nie poznaliśmy jednak jeszcze szczegółów tej rozmowy.

