- Miałem zaszczyt być honorowym gościem podczas obchodów 100-lecia Węgierskiego Związku Bokserskiego. To dla mnie ogromne wyróżnienie znaleźć się w tak ważnym miejscu dla europejskiego boksu - napisał w mediach społecznościowych Dariusz "Tygrys" Michalczewski, były gigant boksu zawodowego, wieloletni mistrz federacji WBO w kategorii półciężkiej.

Dariusz Michalczewski: Trzy rundy, przypomniałem sobie stare dzieje

57-letni Polak, który po sukcesie w sporcie odniósł ogromny sukces na niwie biznesowej, był gościem specjalnym wielkiego wydarzenia u naszych bratanków. A postacią numer jeden w ich kraju, jeśli idzie o boks, wciąż jest Istvan "Koko" Kovacs, były czempion globu w kategorii piórkowej.

Młodszy o dwa lata od naszego "Tygrysa" weteran zorganizował huczne wydarzenie, na które przybyli szefowie federacji WBO i IBF, prezydent Niemieckiego Związku Bokserskiego, a także do niedawna wybitny pięściarz z Kazachstanu, czyli Giennadij Gołowkin. W tym gronie jedne z pierwszych skrzypiec odgrywał Michalczewski, który zdecydował się także przyjąć "szaloną propozycję" i znów stanął w ringu.

- Kovacs zadzwonił do mnie i zapytał, czy bym nie zaboksował pokazowo. Powiedziałem mu: "czy ty jesteś głupi? Stary, proszę cię". Ale tak mnie prosił, że w końcu powiedziałem, że trudno, zgodzę się - uśmiecha się w rozmowie z Interią gdańszczanin, podkreślając jednocześnie swoją wieloletnią przyjaźń z popularnym "Koko".

- Po ponad 20 latach znów stanąłem w ringu - dodaje Michalczewski, a jeśli ktoś chciałby zaprotestować, że przecież swego czasu stoczył "pokazówkę" z prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem, "Tygrys" odpowiada, że różnica w obu przypadkach jest zasadnicza.

- Wtedy była "zabawa" z prezydentem, a tu miałem profesjonalnego zawodnika, który zaraz jedzie na mistrzostwa świata w Liverpoolu. To Węgier, chłopak który ma duże szanse odnieść tam sukces. Zatem nie był to amator, tylko bokser z określonego poziomu - mówi Michalczewski, choć oczywiście to nie była walka, do jakich zdążył się przez całą bogatą karierę przyzwyczaić.

- Było super, naprawdę. Przypomniałem sobie stare dzieje. Trzy rundy zrobiłem i było elegancko. Fajne miejsce, pełno ludzi, mówili że parę tysięcy osób. Nie byłem tym za bardzo podniecony, bo dla mnie to był chleb powszedni, ale było bardzo przyjemnie - podkreślił emerytowany pięściarz. Przypomniał, że wspomniany Gołowkin szukał angażu w niemieckiej grupie Universum jeszcze wtedy, gdy Polak był już mistrzem świata. - Wtedy się nie sprawdził, a później zrobił wielką karierę. Bardzo fajny, skromny i porządny chłopak - komplementuje "GGG" nasz rodak.

Michalczewski o Piotrowskim: Jak już coś się robi, to z całego serca

Zanim Michalczewski udał się na Węgry, a teraz nie ukrywa, że jest szczęśliwy, iż po intensywnym pobycie nad Dunajem wrócił do domu, nie odmówił pięknej inicjatywie na rzecz Marka Piotrowskiego. Stawił się w Mińsku Mazowieckim, gdzie odbył się m.in. bieg połączony ze zbiórką pieniędzy na rzecz schorowanej legendy kickboxingu.

Ujmująco patrzyło się, gdy "Tygrys" w emocjach utulił i ucałował 61-latka, wielokrotnego mistrza świata, a ten promieniał z radości. - Jak już coś się robi, to z całego serca - zaczął Michalczewski i kontynuował: - Naprawdę to było bardzo miłe. Fajnie Artur Szpilka to zorganizował, super pomysł. Ekstra, że nie zabrakło chłopaków ze wszystkich sportów walki, atmosfera była świetna i wszyscy dmuchali w jedną trąbkę. Przy okazji była to dobra reklama dla sportów walki - odparł Michalczewski.

Dopytany, jaka refleksja go ogarnęła, gdy miał przed sobą niegdyś wielkiego wojownika, a dzisiaj człowieka, któremu sport wystawił bardzo wysoki rachunek, odparł:

- No tak, przykro... Musi się dmuchać na zimne, bo nie wiadomo, co może się wydarzyć. Człowiek też nazbierał na głowę trochę ciosów, to zawsze wywołuje mikrourazy i nie wiadomo, jaki każdego z nas czeka los. Szkoda mi bardzo Marka, miał pecha, ale to był niesamowity wojownik. Ja pierdzielę, co on tam wyprawiał w tej Ameryce! Wiele osób w Polsce nawet nie zdaje sobie sprawy, jakiej rangi był zawodnikiem w swojej dyscyplinie, a przy okazji jej pionierem dla rodaków

Artur Gac, Interia

