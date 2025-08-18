Włosi w strachu przed finałem WTA Cincinnati. Nie do wiary jak nazwali Świątek

Iga Świątek jest nie do zatrzymania w tegorocznej edycji turnieju WTA Cincinnati. Polka dotarła do półfinału imprezy, w którym to zmierzyła się z Jeleną Rybakiną, eliminując Kazaszkę. Tym samym raszynianka znalazła się w końcowym etapie imprezy, gdzie kilka godzin po jej triumfie zameldowała się także Jasmine Paolini.

Do finałowego starcia amerykańskiego turnieju pozostało jeszcze kilka godzin, lecz już teraz wiele jest głosów mówiący o tym, iż rozstrzygnie się ono na korzyść Polki. O komentarz w sprawie starcia Świątek z Paolini pokusili się również krajanie włoskiej tenisistki. Zdawać by się mogło, że będą oni upatrywać wszelkich pozytywów, które zadziałają na korzyść swojej reprezentantki. Rzeczywistość ma się jednak zgoła inaczej.

Włosi tak ocenili szanse Paolini na zwycięstwo ze Świątek. Nazwali Igę "kosmitką"

Na łamach portalu "La Gazetta dello Sport" pojawił się artykuł, którego autor opisywał zwycięstwo Paolini nad Weroniką Kudiermietową. W nim to pokusił się również o komentarz względem zbliżającego się starcia Paolini ze Świątek. Słowa włoskiego dziennikarza nie mogą napawać jego rodaczki zbytnim optymizmem.

"Jasmine Paolini zmierzy się z Polką Igą Świątek, która w pierwszym półfinale pokonała Jelenę Rybakinę (7:5, 6:3). Iga jest świeżo po zwycięstwie w Wimbledonie i wydaje się odrodzona w ostatnich tygodniach. Obie tenisistki zmierzą się w rewanżu z finału Rolanda Garrosa z 2024 roku, w którym Polka, wówczas prawdziwa kosmitka, zwyciężyła. Paolini również tym razem nie jest faworytką, ale kto wie: różnica między nimi jest być może mniejsza niż 14 miesięcy temu" - pisał dziennikarz wspomnianego portalu.

Świątek to zdecydowana faworytka nadchodzącego finału WTA Cincinnati. Ostatni raz naprzeciw Paolini stanęła ona w półfinale tegorocznej edycji WTA Bad Homburg. Wówczas Włoszka nie zaprezentowała się najlepiej, co przyszła triumfatorka Wimbledonu w pełni wykorzystała, pokonując rywalkę wynikiem 2:0 (6:1, 6:3).

Czy i tym razem raszynianka poradzi sobie ze swoją rywalką z tak dużą łatwością? Aby się tego dowiedzieć, musimy poczekać do 19 sierpnia, kiedy to obydwie panie zmierzą się w finale turnieju WTA Cincinnati.

