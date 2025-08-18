Śmierć 60-latka, myśliwy pomylił go z dzikiem. Marcin Możdżonek reaguje

Wstrząsający finał miało polowanie w gminie Michów w powiecie lubartowskim. W nocy z soboty na niedzielę w miejscowości Gawłówka (lub według innych źródeł - Młyniska), 60-letni mieszkaniec został postrzelony przez jednego z myśliwych. Mężczyzna zginął na miejscu. Sprawca tłumaczył, że pomylił człowieka z dzikiem.

Do tragedii doszło, gdy 60-latek, zaniepokojony odgłosami dobiegającymi z drogi, wyszedł z domu, by zamknąć bramę do swojej posesji. Wtedy padły trzy strzały - jeden z nich trafił go w klatkę piersiową. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, myśliwi rozstawili się na polu kukurydzy, gdzie wcześniej zaobserwowali dzika. Pole to znajdowało się w bezpośrednim sąsiedztwie domu ofiary.

Po zorientowaniu się, że doszło do fatalnej pomyłki, myśliwy natychmiast zadzwonił po pomoc. Niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować. Na miejsce wezwano policję i prokuratora. Zabezpieczono broń, odzież uczestników polowania oraz dokumentację, która ma wykazać, czy myśliwi posiadali wszystkie wymagane zezwolenia.

Prokuratura poinformowała, że zatrzymano sprawcę oraz dwóch pozostałych uczestników polowania. Dwaj ostatni zostali po przesłuchaniu zwolnieni, a śledczy wciąż pracują nad kwalifikacją czynu i ewentualnymi zarzutami.

Do tragicznego wydarzenia odniósł się Marcin Możdżonek - siatkarski mistrz świata i Europy, a od 2023 roku także prezes Naczelnej Rady Łowieckiej. Jego reakcja była szybka i stanowcza. W opublikowanym oświadczeniu na platformie X złożył kondolencje rodzinie zmarłego i zapowiedział zdecydowane działania ze strony Polskiego Związku Łowieckiego.

"Szanowni Państwo, w związku z tragicznym wydarzeniem w powiecie lubartowskim, z udziałem myśliwych będących na polowaniu, chciałbym przede wszystkim złożyć rodzinie zmarłego mężczyzny najszczersze kondolencje. Jest to niewyobrażalna tragedia, która nigdy nie powinna się wydarzyć (...). Zapewniam, że winni wskazani przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości, poniosą także konsekwencje w szeregach Polskiego Związku Łowieckiego" - przekazał były siatkarz.

Możdżonek podkreślił, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takiego zachowania, a odpowiedzialność nie może kończyć się jedynie na konsekwencjach karnych. Zapowiedział również pełną współpracę PZŁ z organami ścigania i wszczęcie wewnętrznych procedur wyjaśniających.

