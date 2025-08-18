Nagłe wieści dla Szczęsnego, nadchodzi przełom. To oznacza definitywny koniec

Kariera Wojciecha Szczęsnego w zespole FC Barcelona początkowo miała trwać ledwie kilka miesięcy. Polak bowiem przychodził do klubu z Katalonii, aby zastąpić kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena na czas rehabilitacji niemieckiego golkipera, czyli dokładnie do końca sezonu 2024/2025. Po ostatniej piłce zakończonych kilka miesięcy temu rozgrywek Szczęsny miał powrócić na emeryturę, ostatecznie przedłużył jednak umowę do 2027 roku.

Sprawa się jednak nieco skomplikowała, bo sytuacja kapitana "Blaugrany" w ostatnim czasie zrobiła się trudna, a w klubie z Katalonii najchętniej pozbyliby się 33-latka. Niemiec jednak nie chce przyjąć tego do wiadomości i nie zamierza iść Barcelonie na rękę. W tym momencie w Barcelonie jest aż czterech bramkarzy, bo do klubu przyszedł jeszcze Joan Garcia, który ma już za sobą debiut w nowych barwach.

Szczęsny bliżej gry. Odejście Romeu może pomóc

Hiszpański golkiper zagrał w pierwszym meczu tego sezonu La Liga przeciwko Majorce i spisał się bardzo dobrze. Jego zmiennikiem, który czekał na swoją szansę był jednak Inaki Pena, a nie Wojciech Szczęsny. Były bramkarz reprezentacji Polski oglądał poczynania swoich kolegów z poziomu kibica, bo zwyczajnie jego nowy kontrakt nie został zarejestrowany przez limity płacowe.

Sytuacja jest trudna i Szczęsny czeka na odejścia kolegów z drużyny, aby zrobiło się dla niego miejsce w kadrze. Jak się okazuje, już niebawem sprawa może się nieco "poluzować". Według "Mundo Deportivo" Barcelona negocjuje bowiem z Oriolem Romeu warunki rozwiązania jego obecnej umowy. Ta obowiązuje do czerwca 2026 roku, a Hansi Flick nie liczy na Hiszpana.

Romeu zarabia w tym momencie prawie dokładnie taką samą kwotę, jaka wpada regularnie na konto Szczęsnego. Według doniesień medialnych Polak inkasuje około półtora miliona euro netto rocznie, Hiszpan dostaje około 200 tysięcy więcej. Problem jednak w tym, że Barcelona wciąż nie może działać w ramach zasady 1:1, więc samo odejście Romeu może nie być wystarczające, ale z pewnością przybliży 35-latka do rejestracji na drugą kolejkę La Liga.

Wojciech Szczęsny i Joan Garcia, czyli drugi i pierwszy bramkarz FC Barcelona Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Wojciech Szczęsny i Hansi Flick Łukasz Olszewski East News

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski Jose Breton East News

Wojciech Szczęsny MATTHIEU MIRVILLE AFP