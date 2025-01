"Biało-Czerwoni" pokazują, że nie bez powodu są jedną z najmocniejszych obecnie nacji w świecie tenisa i po raz trzeci awansowali do fazy pucharowej rozgrywek United Cup . Iga Świątek i spółka rywalizację w ramach tegorocznej edycji imprezy rozpoczęli jeszcze w grudniu od starcia z Norwegami. I choć Iga Świątek pokonała Malene Helgo, Hubert Hurkacz nie miał już tyle szczęścia w starciu z Casperem Ruudem. I triumfie Polaków w tym meczu zadecydował mikst, w którym Iga Świątek i Jan Zieliński pokonali Ulrikke Eikeri i Caspera Ruuda. Polska wygrała więc 2:1.

W ćwierćfinale "Biało-Czerwoni" błyskawicznie rozprawili się z Brytyjczykami, wygrywając zarówno oba mecze singlowe, jak i mecz miksta . Sytuacja powtórzyła się także w półfinale, w którym Polacy nie dali najmniejszych szans Kazachom i wygrali to starcie 3:0.

Polska - USA w finale United Cup 2024/2025. Ich starcie dwa lata temu zakończyło się dla Polaków fatalnie

W finale United Cup 2024/2025 polscy tenisiści zmierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Amerykanie przed tym starciem są całkiem pewni siebie - nikogo nie może to jednak dziwić. Po poprzednim starciu z "Biało-Czerwonymi" mieli oni bowiem wiele powodów do radości. Mowa o półfinale United Cup 2022/2023, w którym nasi rywale zza oceanu wygrali... wszystkie pięć spotkań. Wówczas Jessica Pegula bez mrugnięcia okiem pokonała Igę Świątek, Kacper Żuk musiał uznać wyższość Francesa Tiafoe, Taylor Fritz pokonał Huberta Hurkacza, Madison Keys rozprawiła się z Magdą Linette, a duet Jessica Pegula / Taylor Fritz triumfował nad duetem Alicja Rosolska / Łukasz Kubot. Był to absolutny blamaż "Biało-Czerwonych".