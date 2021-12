Norweska telewizja "NRK" opisując pojedynek polskiego arcymistrza z Magnusem Carlsenem twierdzi, że Norweg zmiażdżył swojego rywala. Partia zaczęła się dobrze dla grającego czarnymi Polaka. W pewnym momencie pojawiła się szansa na wygraną, ale krakowianin odpuścił ofensywę, a Norweg to wykorzystał i wygrał partię.

Sam Carlsen zresztą mówił, że w tym pojedynku było dużo bałaganu i chaosu. - To była partia dość trudna do określenia. Zdecydowałem się pójść na wymianę, choć nie sądziłem, że da mi to zwycięstwo. Dlatego ta wygrana była dla mnie nieco zaskakująca - powiedział Norweg.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rajd Dakar. Orlen Team na Rajdzie Dakar 2022. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Magnus Carlsen, który broni tytułu, jest samodzielnym liderem mistrzostw. Mimo wszystko nie do końca jest zadowolony ze swojej gry w Warszawie. - Grałem już dużo lepiej, nie czuję, żebym prezentował się szczególnie dobrze. Staram się jednak wykorzystywać okazje, do uzyskania przewagi - powiedział arcymistrz cytowany przez "NRK".