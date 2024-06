Pierwszy medal dla Polski w mistrzostwach Europy. Jest szansa na złoto

Pierwszy medal dla Polski w szermierczych mistrzostwach Europy

W ćwierćfinale rywalką Polki była Węgierka Kata Kondricz . Pierwsza runda zakończyła się prowadzeniem Polki 5:3. Po drugiej nasza florecistka prowadziła 10:6, by ostatecznie wygrać 15:8.

To pierwszy medal dla kobiecego floretu indywidualnie w ME od 2018 roku i świetny prognostyk przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. I to jeszcze nie koniec, bo w walce o finał rywalką Polki będzie Ukrainka Dariia Myroniuk. W drugim półfinale zmierzą się Włoszka Arianna Errigo i Brytyjka Carolina Stutchbury.