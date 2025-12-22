Turniej Scottish Open w Meadowbank Sports Centre w Edynburgu był jedenastą z osiemnastu rankingowych imprez w sezonie 2025/2026. Zarazem ostatnią w tym roku, a cały cykl potrwa do 4 maja. To wtedy poznamy mistrza świata, ale i zawodników, którzy przynajmniej na rok z grona profesjonalistów wypadną.

Zagrożony tym jest Antoni Kowalski, który jako trzeci Polak w historii dostał się do tego elitarnego grona - rozgrywa drugi sezon. I teraz musi udowodnić swoje miejsce, choć na razie trudno tu o optymizm. 21-letni zielonogórzanin musi szukać szansy w kolejnych turniejach, potrzebuje przynajmniej jednego spektakularnego występu. Choćby takiego, jaki miał w Szkocji starszy od niego o dwa lata Chińczyk Chang Bingyu.

Nigdy wcześniej w turniejach Main Touru Bingyu nie był w najlepszej "16". A teraz w drodze do finału wygrał siedem spotkań, aż pięć w Edynburgu. I bił jednego gracza ze ścisłej czołówki po drugim. Zatrzymał się dopiero na Chrisie Wakelinie, zawodniku szczególnym dla Antoniego Kowalskiego.

Finał Scottish Open w Edynburgu ostatnim snookerowym spotkaniem w 2025 roku. Osiem zwycięskich frejmów z rzędu w boju o tytuł

Kowalski tegoroczną edycję Scottish Open zaczął w październiku, podobnie jak Michał Szubarczyk i Mateusz Baranowski. To wtedy odbyły się dwustopniowe eliminacje do tego turnieju, z naszych graczy tylko on je przeszedł. W Scottish Open od razu wpadł na Johna Higginsa, legendarnego byłego czterokrotnego mistrza świata, wciąż gracza z TOP 10 rankingu. Przegrał 2:4, ale po walce.

Gdy rok temu Kowalski wchodził do Main Touru, udzielił wywiadu Piotrowi Karpińskiemu z Eurosportu. Mówił, że niektórych najlepszych na świecie snookerzystów poznał jako nastolatek, gdy oni przyjeżdżali do Polski na mecze pokazowe, a on też brał w nich udział. Choćby Shaun Murphy.

- Stąd mnie znali, gdy awansowałem do Main Touru. Tyle że mi ciężko jest trenować z najlepszymi, jako zawodnikowi zagranicznemu, ale gdy już jadę na zawody, to staram się trochę dodatkowo pograć. I najlepszy kontakt mam z Chrisem Wakelinem, trenowaliśmy kilka razy, mam zaproszenie, mogę zamieszkać u niego, kiedy tylko chcę: przed, w trakcie czy po turniejach. Choć podobnie jest z Kyrenem Wilsonem, Markiem Selbym czy Neilem Robertsonem - mówił Kowalski.

Nic więc dziwnego, że zielonogórzanin trzymał w finale kciuki za reprezentanta Anglii.

Chang Bingyu WANG DONGZHEN/Xinhua AFP

Warto jednak kilka zdań poświęcić tu Chińczykowi Bingyu - dziś zawodnikowi już 23-letniemu. W 2018 roku, jako 16-latek, wygrał amatorskie mistrzostwa świata IBSF - te same, w których w listopadzie triumfował nasz 14-letni Michał Szubarczyk. Zaczął dostawać amatorskie przepustki do zawodów Main Touru rozgrywanych w Chinach, ale stałą - dwuletnią - wywalczył rok później. I razem z ojcem przeprowadził się do Anglii, by być bliżej snookerowego świata.

Chris Wakelin WU ZHIZUN/Xinhua AFP

Tyle że Chang Bingyu wypadał z Main Touru i do niego wracał - nie osiągał sukcesów. Aż do występu w Scottish Open. W głównych zmaganiach najpierw ograł Stephena Maguire'a, później swojego rodaka Si Jiahui, wreszcie w trzeciej rundzie wicelidera rankingu Kyrena Wilsona. A później przyszedł triumf na mistrzem UK Championship Markiem Selbym i w półfinale nad inną gwiazdą - Markiem Allenem. Inaczej mówiąc: trzej zawodnicy z TOP 10, wszyscy zaś - z TOP 30. A czterech z nich - Maguire, Wilson, Selby i Allen wygrali już w tym sezonie turnieje w Main Tourze.

Bingyu grał jednak wyśmienicie, zaliczył w tych spotkaniach aż dziewięć stupunktowych breajków, tak też rozpoczął finał z Wakelinem. W trzecim frejmie uzyskał 107 punktów, objął prowadzenie 2:1. A później ta cała dobra dyspozycja gdzieś prysła - jakby presja przerosła "underdoga" w tym finale. O ile jeszcze w odstawianiu szło mu w miarę dobrze, choć też do czasu, to przy wbijaniu pojawiały się ogromne kłopoty. A Wakelin był w takich sytuacjach bezlitosny. Potrafił też wychodzić z trudnych sytuacji, jak ta na poniższym ujęciu.

Siódmy frejm finału Scottish Open. Chris Wakelin musiał tu trafić białą bilą w jedyną czerwoną screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

Pierwszą sesję zakończyli przy wyniku 6:2 dla Anglika, po tej wieczornej kibice mieli prawo być zawiedzeni. Potrwała zaledwie kilkadziesiąt minut, w dwóch z trzech frejmów rozbity już Chińczyk nie zdobył choć punktu. Przegrał 2:9, Wakelin zanotował więc drugie rankingowe zwycięstwo w karierze. Choć trudno tu porównywać cenny Scottish Open do Shoot Outu, który jednak wielu traktuje jako rozrywkę.

33-latek z Rugby był wzruszony, jeszcze w zeszłym tygodniu walczył z zapaleniem płuc, a teraz - już w trakcie turnieju w Edynburgu, wielkie problemy ze zdrowie miała jego córka. która w sobotę skończyła rok. A we wtorek byli z nią w szpitalu. - Kiedy wróciłem z meczu pierwszej rundy, w hotelu było jak w ulu. Przeszliśmy drogą od niemal odpadnięcia do tytułu - mówił po finale.

Rozwiń

A niemal tak samo cieszył się Antoni Kowalski, jeden z trzech naszych asów w snookerowej elicie.

- Gdy byłem nikim w snookerowym świecie, Chris zaprosił mnie na treningi. Niedługo potem, po kilku meczach treningowych, zostałem zawodowcem,podniosłem poziom swojej gry. I co najważniejsze, on jest moim najlepszym kumplem. Mam wobec ciebie ogromny szacunek. Jesteś dla mnie rodziną - napisał Polak w swoich mediach społecznościowych.

Antoni Kowalski i John Higgins screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Energa Trefl Gdańsk. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport