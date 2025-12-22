Partner merytoryczny: Eleven Sports

Od 1:2 do 9:2 w finale w Edynburgu. A później też wielka radość Polaka

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Finałowy pojedynek Scottish Open zakończył snookerowe zmagania w 2025 roku, pokazał też, jaką drogą powinni podążać polscy uczestnicy Main Touru, by walczyć o trofea. Taką sensacją w Edynburgu był 23-letni Chińczyk Chang Bingyu, wyrzucający z gry jednego faworyta za drugim. W finale w systemie Best-of-17 prowadził z Chrisem Wakelinem 2:1, by później tylko przyglądać się, co robi rywal. I nie tylko Anglik się cieszył. Niemal równie wielka radość towarzyszyła naszemu Antoniemu Kowalskiemu.

Dwóch profesjonalnych snookerzystów skupionych na grze, ujętych podczas wykonywania precyzyjnych uderzeń na zielonym stole bilardowym. Jasne światło koncentruje się na zawodnikach, podkreślając powagę chwili.
Chris Wakelin triumfatorem Scottish Open. Antoni Kowalski (z lewej) cieszył się tak, jakby sam wygrałSam Bloxham & Tai Chengzhe/VCGGetty Images

Turniej Scottish Open w Meadowbank Sports Centre w Edynburgu był jedenastą z osiemnastu rankingowych imprez w sezonie 2025/2026. Zarazem ostatnią w tym roku, a cały cykl potrwa do 4 maja. To wtedy poznamy mistrza świata, ale i zawodników, którzy przynajmniej na rok z grona profesjonalistów wypadną.

Zagrożony tym jest Antoni Kowalski, który jako trzeci Polak w historii dostał się do tego elitarnego grona - rozgrywa drugi sezon. I teraz musi udowodnić swoje miejsce, choć na razie trudno tu o optymizm. 21-letni zielonogórzanin musi szukać szansy w kolejnych turniejach, potrzebuje przynajmniej jednego spektakularnego występu. Choćby takiego, jaki miał w Szkocji starszy od niego o dwa lata Chińczyk Chang Bingyu.

    Nigdy wcześniej w turniejach Main Touru Bingyu nie był w najlepszej "16". A teraz w drodze do finału wygrał siedem spotkań, aż pięć w Edynburgu. I bił jednego gracza ze ścisłej czołówki po drugim. Zatrzymał się dopiero na Chrisie Wakelinie, zawodniku szczególnym dla Antoniego Kowalskiego.

    Finał Scottish Open w Edynburgu ostatnim snookerowym spotkaniem w 2025 roku. Osiem zwycięskich frejmów z rzędu w boju o tytuł

    Kowalski tegoroczną edycję Scottish Open zaczął w październiku, podobnie jak Michał Szubarczyk i Mateusz Baranowski. To wtedy odbyły się dwustopniowe eliminacje do tego turnieju, z naszych graczy tylko on je przeszedł. W Scottish Open od razu wpadł na Johna Higginsa, legendarnego byłego czterokrotnego mistrza świata, wciąż gracza z TOP 10 rankingu. Przegrał 2:4, ale po walce.

    Gdy rok temu Kowalski wchodził do Main Touru, udzielił wywiadu Piotrowi Karpińskiemu z Eurosportu. Mówił, że niektórych najlepszych na świecie snookerzystów poznał jako nastolatek, gdy oni przyjeżdżali do Polski na mecze pokazowe, a on też brał w nich udział. Choćby Shaun Murphy.

    - Stąd mnie znali, gdy awansowałem do Main Touru. Tyle że mi ciężko jest trenować z najlepszymi, jako zawodnikowi zagranicznemu, ale gdy już jadę na zawody, to staram się trochę dodatkowo pograć. I najlepszy kontakt mam z Chrisem Wakelinem, trenowaliśmy kilka razy, mam zaproszenie, mogę zamieszkać u niego, kiedy tylko chcę: przed, w trakcie czy po turniejach. Choć podobnie jest z Kyrenem Wilsonem, Markiem Selbym czy Neilem Robertsonem - mówił Kowalski.

    Nic więc dziwnego, że zielonogórzanin trzymał w finale kciuki za reprezentanta Anglii.

    Młody mężczyzna w kamizelce snookerowej i białej koszuli stoi przy stole bilardowym, trzyma kij, koncentruje się, w tle widownia i światła turnieju.
    Chang BingyuWANG DONGZHEN/XinhuaAFP

    Warto jednak kilka zdań poświęcić tu Chińczykowi Bingyu - dziś zawodnikowi już 23-letniemu. W 2018 roku, jako 16-latek, wygrał amatorskie mistrzostwa świata IBSF - te same, w których w listopadzie triumfował nasz 14-letni Michał Szubarczyk. Zaczął dostawać amatorskie przepustki do zawodów Main Touru rozgrywanych w Chinach, ale stałą - dwuletnią - wywalczył rok później. I razem z ojcem przeprowadził się do Anglii, by być bliżej snookerowego świata.

    Mężczyzna w kamizelce z nadrukiem 'Hottubs of London', trzymający kij bilardowy, wyraża grymas niezadowolenia i drapie się po karku, stojąc na tle rozmytego tłumu.
    Chris WakelinWU ZHIZUN/XinhuaAFP

    Tyle że Chang Bingyu wypadał z Main Touru i do niego wracał - nie osiągał sukcesów. Aż do występu w Scottish Open. W głównych zmaganiach najpierw ograł Stephena Maguire'a, później swojego rodaka Si Jiahui, wreszcie w trzeciej rundzie wicelidera rankingu Kyrena Wilsona. A później przyszedł triumf na mistrzem UK Championship Markiem Selbym i w półfinale nad inną gwiazdą - Markiem Allenem. Inaczej mówiąc: trzej zawodnicy z TOP 10, wszyscy zaś - z TOP 30. A czterech z nich - Maguire, Wilson, Selby i Allen wygrali już w tym sezonie turnieje w Main Tourze.

      Bingyu grał jednak wyśmienicie, zaliczył w tych spotkaniach aż dziewięć stupunktowych breajków, tak też rozpoczął finał z Wakelinem. W trzecim frejmie uzyskał 107 punktów, objął prowadzenie 2:1. A później ta cała dobra dyspozycja gdzieś prysła - jakby presja przerosła "underdoga" w tym finale. O ile jeszcze w odstawianiu szło mu w miarę dobrze, choć też do czasu, to przy wbijaniu pojawiały się ogromne kłopoty. A Wakelin był w takich sytuacjach bezlitosny. Potrafił też wychodzić z trudnych sytuacji, jak ta na poniższym ujęciu.

      Stół do snookera podczas meczu turniejowego, widoczne są rozmieszczone bile, jeden z graczy stoi obok stołu, na ekranie wyświetlane są wyniki meczu Chris Wakelin kontra Chang Bingyu.
      Siódmy frejm finału Scottish Open. Chris Wakelin musiał tu trafić białą bilą w jedyną czerwonąscreen za Eurosportemmateriał zewnętrzny

      Pierwszą sesję zakończyli przy wyniku 6:2 dla Anglika, po tej wieczornej kibice mieli prawo być zawiedzeni. Potrwała zaledwie kilkadziesiąt minut, w dwóch z trzech frejmów rozbity już Chińczyk nie zdobył choć punktu. Przegrał 2:9, Wakelin zanotował więc drugie rankingowe zwycięstwo w karierze. Choć trudno tu porównywać cenny Scottish Open do Shoot Outu, który jednak wielu traktuje jako rozrywkę.

      33-latek z Rugby był wzruszony, jeszcze w zeszłym tygodniu walczył z zapaleniem płuc, a teraz - już w trakcie turnieju w Edynburgu, wielkie problemy ze zdrowie miała jego córka. która w sobotę skończyła rok. A we wtorek byli z nią w szpitalu. - Kiedy wróciłem z meczu pierwszej rundy, w hotelu było jak w ulu. Przeszliśmy drogą od niemal odpadnięcia do tytułu - mówił po finale.

      A niemal tak samo cieszył się Antoni Kowalski, jeden z trzech naszych asów w snookerowej elicie.

      - Gdy byłem nikim w snookerowym świecie, Chris zaprosił mnie na treningi. Niedługo potem, po kilku meczach treningowych, zostałem zawodowcem,podniosłem poziom swojej gry. I co najważniejsze, on jest moim najlepszym kumplem. Mam wobec ciebie ogromny szacunek. Jesteś dla mnie rodziną - napisał Polak w swoich mediach społecznościowych.

      Dwóch snookerzystów w ciemnych koszulach stoi naprzeciw siebie na arenie, rozmawia i uśmiecha się po zakończonej partii, na ekranie widoczny wynik meczu z nazwiskami zawodników.
      Antoni Kowalski i John Higginsscreen za Eurosportemmateriał zewnętrzny
