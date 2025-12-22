Marina Łuczenko-Szczęsna to jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek młodego pokolenia, która konsekwentnie buduje swoją pozycję w show-biznesie. Fanom sportu dała się poznać przede wszystkim dzięki związkowi małżeńskiemu z Wojciechem Szczęsnym, bramkarzem reprezentacji Polski i FC Barcelona. Jednak Marina to nie tylko WAG - sama aktywnie pracuje nad swoją karierą muzyczną. Utalentowana piosenkarka może pochwalić się przebojami, które podbijają listy i playlisty w całym kraju, a jej współprace z takimi artystami jak James Arthur, Smolasty czy Young Igi pokazują, że potrafi odnaleźć się w różnorodnych muzycznych gatunkach.

Marina chce nagrać piosenkę ze Skolimem? Artysta ujawnia

Ostatnio Marina rzekomo zainteresowała się współpracą z jedną z barwniejszych postaci polskiej sceny muzycznej - Skolimem. Konrad Skolimowski, bo tak naprawdę się nazywa, swoją popularność zbudował nie tylko dzięki muzyce, ale też aktorstwu. Widzowie mogli go zobaczyć w epizodach takich seriali jak "Na Wspólnej" czy "Na dobre i na złe", a od 2018 roku regularnie gra w "Barwach szczęścia". Największą rozpoznawalność przyniosły mu jednak hity takie jak "Wyglądasz idealnie", "Wejdę, wyjdę" czy "Temperatura". 29-latek nie zwalnia tempa - gra mnóstwo koncertów, a przy tym rozwija inne przedsięwzięcia, w tym własną stację benzynową w Czeremsze.

Podczas ostatniego wywiadu z Faktem Skolim ujawnił, że jest ogromnym fanem futbolu, a przede wszystkim Wojciecha Szczęsnego."Uwielbiam Wojtka Szczęsnego. Wydaje mi się, że jest cudownym człowiekiem, darzę go sympatią" - oznajmił. Nagle uchylił on rąbka tajemnicy o kontaktach z żoną golkipera, Mariną. Jak się okazuje, Łuczenko-Szczęsna miała próbować się z nim skontaktować. "Ogólnie jego żona też pisała chyba do mojego menadżera ostatnio o numer jakiś" - zdradził.

To pierwsza publiczna wzmianka o potencjalnej współpracy obu artystów, która może połączyć popowe brzmienia Mariny z charakterystycznym stylem discopolowym Skolima. Warto przypomnieć, że Marina ma już na koncie muzyczne kolaboracje z wieloma gwiazdami, co sugeruje, że jej potencjalny duet ze Skolimem może przyciągnąć sporo uwagi fanów zarówno muzyki, jak i show-biznesowych plotek.

