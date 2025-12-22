Tomasz Fornal przyznał to zaraz przed świętami. Tak spędzi wigilię

Od tego sezonu Tomasz Fornal gra w Turcji i jego rok wygląda zupełnie inaczej, niż miało to miejsce w Polsce, szczególnie przez wzgląd na różnice świąteczne. Ponadto w ostatnim czasie tureccy zawodnicy brali udział w islamskich igrzyskach, co spowodowało kolejną przerwę w rozgrywkach.

Tomasz Fornal pod koniec listopada zakończył dłuższą przerwę

W lidze tureckiej Tomasz Fornal nie może narzekać na nudę. W ostatnim czasie doświadczał jednak całkiem sporej liczby przerw, którą wykorzystywał m.in. na odwiedziny znajomych i rodziny w Turcji. Ostatnia, związana z rozgrywaniem islamskich igrzysk w Rijadzie, zakończyła się 21 listopada.

Po tym czasie Fornal znów wrócił na pełne obroty. W tamtym czasie nagrał sporo materiałów na swojego vloga, a potem starał się grać jak najlepiej w meczach ligi tureckiej wraz ze swoją drużyną. Wcześniej jednak zdążyli go odwiedzić m.in. rodzice czy znajomi. Zobaczył się także z Aleksandrem Śliwką, który cieszył się z narodzin swojego syna.

Tomasz Fornal nie spędzi wigilii z rodziną

W swoim najnowszym vlogu Fornal poinformował, że niestety, nie będzie miał możliwości spędzić wigilii z rodziną. Zamiast tego on i jego koledzy będą rozgrywali mecz. Jego klub nie chciał jednak zostawić Polaka na lodzie i dał mu później kilka dni wolnego. Siatkarz od razu skorzystał.

"24 gramy mecz, w święta, więc na wigilii mnie nie będzie, ale 24 gramy mecz, a potem mamy 25, 26, 27 i 28 wolne. Będę do Polski wracał, lecę do Polski odwiedzić mój kraj, załatwić kilka rzeczy, kilka spraw, a także będę miał cztery dni wolnego. Bilety zabukowane, jestem gotowy" - wyjaśnił.

Tomasz Fornal Piotr Matusewicz East News

Tomasz Fornal Iwanczuk/Sport/REPORTER Reporter