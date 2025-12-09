Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zborowska nie miała zamiaru niczego ukrywać. Ujawnia prawdę ws. metamorfozy

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Zofia Zborowska w ostatnich miesiącach przeszła niebywałą metamorfozę i ponownie znalazła się na językach dziennikarzy oraz internautów. Teraz jedna z najbardziej rozpoznawalnych WAGs siatkarskich w kraju ujawniła szczegóły swojej przemiany i przy okazji zdradziła, jaki jest jej stosunek do popularnych leków na cukrzycę, których celebryci używają teraz, aby mieć "idealne" sylwetki.

Kobieta w efektownej stylizacji, ubrana w czarną koronkową bluzkę oraz czarną kurtkę skórzaną. W tle dekoracje z balonami oraz czerwona wykładzina prowadząca do otwartych drzwi.
Zofia ZborowskaRadosław NAWROCKI / FORUMAgencja FORUM

Zofia Zborowska od lat jest rozpoznawalną aktorką, ale fanom sportu znana jest przede wszystkim jako żona siatkarza Andrzeja Wrony. Choć na co dzień skupia się na macierzyństwie i pracy przed kamerą, w ostatnim czasie to jej spektakularna metamorfoza przyciągnęła największą uwagę. Zborowska nie tylko wróciła do formy po dwóch ciążach, ale też zaskoczyła fanów szczupłą sylwetką i promiennym wyglądem. W najnowszej serii Q&A na Instagramie uchyliła rąbka tajemnicy, jak udało jej się osiągnąć tak widoczne efekty, a przy okazji otwarcie skomentowała modę na szybkie odchudzanie dzięki popularnym farmaceutykom.

Zofia Zborowska szczerze o swojej przemianie. "Nie biorę żadnych Ozempików"

Aktorka, która w 2021 roku powitała na świecie córkę Nadzieję, a trzy lata później urodziła Jaśminę, od dłuższego czasu dzieli się w sieci doświadczeniami macierzyńskimi, zdobywając sympatię jako szczera i bezpośrednia "instamatka". Podczas rozmowy z fanami nie uciekła od tematu presji związanej z powrotem do dawnej formy. Jeden z obserwatorów zapytał ją wprost, jak udało jej się zrzucić kilogramy. Zborowska przyznała, że nie śledzi obsesyjnie wyników na wadze. "Ważyłam się ostatnio miesiąc temu, więc nawet nie wiem, ile schudłam" - wyjawiła. Podkreśliła, że jej proces odzyskiwania sił po dwóch ciążach jest powolny, spokojny i oparty na świadomych wyborach. Nie narzuca sobie tempa, stawiając na codzienną rutynę i zdrowe jedzenie.

Najwięcej emocji wywołała jednak jej opinia o Ozempiku, czyli leku, który zyskał ogromną popularność wśród osób chcących błyskawicznie pozbyć się nadprogramowych kilogramów. "Nie biorę żadnych Ozempików itp. Nie ufam temu, boję się tego i wychodzę z założenia, że lepiej zmienić sobie nawyki żywieniowe niż wyłączać ośrodek głodu" - wyjaśniła, dodając, że pracuje nad sylwetką "po swojemu i w swoim tempie".

Antoine Pothron - najlepsze akcje MVP meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Barkom Każany LwówPolsat Sport
Kobieta o blond, kręconych włosach ubrana w czarny golf oraz czarną marynarkę, na szyi zawieszony delikatny naszyjnik z zawieszką w kształcie półksiężyca, stoi w jasnym pomieszczeniu z nowoczesnym wystrojem.
Zofia ZborowskaWojciech OlkusnikEast News
Kobieta w blond lokowanych włosach ubrana w czarną marynarkę stoi na tle plakatu filmowego z widocznym napisem Miłość Seks Pandemia i zdjęciami ludzi w bieliźnie.
Zofia ZborowskaTricolorsEast News
Para elegancko ubranych osób pozuje do zdjęcia na tle jasnej ściany; mężczyzna w czarnym garniturze i koszuli, kobieta w czarnej, błyszczącej sukni z delikatnym uśmiechem, światło równomiernie oświetla postacie.
Andrzej Wrona i Zofia ZborowskaAdam BurakowskiEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja